多国出现不明原因儿童急性肝炎 专家这样建议

近期，多个国家报告发生不明原因的儿童急性肝炎病例，引发广泛关注。不明原因儿童急性肝炎有哪些表现？儿童急性肝炎如何预防？就此人民网记者采访了华中科技大学同济医学院附属同济医院儿童感染消化科主任医师舒赛男。

舒赛男介绍，这种急性肝炎患儿有一些共性特征，年龄1月-16岁，大多在10岁以下；实验室肝生化检查转氨酶（AST或ALT）明显升高；出现黄疸、恶心、腹痛、乏力、嗜睡以及腹泻、呕吐等消化道症状，部分患儿有发热。

“目前，我国尚未发现相关病例，但是大家应提高警惕。”舒赛男提示，若孩子出现上述表现，家长应及时带孩子到医院就诊，建议查肝生化指标，并做血、尿液、粪便和呼吸道样本等相关病原学检测，以进一步确定孩子是否有急性肝炎及可能的病因。

舒赛男表示，肝炎的病原很多有“病从口入”的特征，家长应帮助孩子做好手卫生、食品卫生、食具卫生。此外，部分病原还可以通过呼吸道传播，家长应避免孩子去人群聚集、空气不流通的公共场所，为孩子佩戴好口罩，保持社交距离，切断飞沫接触和粪口传播途径。同时，应保持孩子的适度运动及合理饮食。（视频制作：实习生李佳悦）

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