上海新冠疫苗接种服务进小区

眼下，上海疫情防控仍处在关键期。疫苗接种是阻断疫情传播最有效的手段，上海各区以“老年人”为重点，通过一系列安全便利的服务，让市民能在家门口、楼门口接种，进一步加快提高老年人疫苗接种覆盖率。

为方便居民接种，上海市普陀区4月下旬起就抽调医护力量在各“无疫小区”开展流动疫苗接种服务。桃浦镇社发办主任佘峰介绍，为服务好老年群体，社区提前对老年人疫苗接种情况进行了摸底，再将接种过的老人、接种疫苗的厂家等信息反馈到镇社区卫生服务中心，精准对接供需两端信息以提高接种效率。在疫苗接种进社区后，为了避免人群集聚，居委工作人员和志愿者提前规划路线，分工协作，分楼叫号，分段接种。

连日来，在长寿路街道的逸流公寓小型停车场前，一条“疫苗接种线”有条不紊地工作着。接种现场划分为登记评估区、接种区和室外留观区，在登记环节，老年居民用身份证扫描就可自动生成接种二维码。居民需提供疫苗接种码、健康码和48小时以内核酸检测报告或24小时内的抗原阴性记录，签署过接种知情同意书后就可以进行疫苗接种。现场社区工作人员表示，“大家反响都很积极，接种人数高于预期，其中有近一半接种者是60岁以上老年人”。

此外，考虑到近期气温逐渐升高，许多临时接种现场还搭起了蓝色遮阳帐篷。“虽然是临时搭建的接种点，但方方面面的考虑都很周到，而且在小区里就可以接种，非常方便。”一位上海市民表示，之前因为工作繁忙迟迟没有接种“加强针”，趁着这次疫苗接种“进小区”补上，也给自己添一份保护。

据悉，根据相关防疫要求，上海各地后续还将在符合条件的社区增设流动接种点位，扩大疫苗接种范围，特别是提高老年群体的疫苗接种覆盖率。