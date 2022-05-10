争分夺秒  提升效率（抓细抓实各项防疫工作）

从驻地赶往华大气膜实验室的广东省援沪核酸检测队的队员们，在大巴车上唱起了《团结就是力量》，等待他们的，又是一场核酸检测硬仗。

4月3日晚，这支300人的核酸检测队抵达上海，队员们来自广东省17家省（部）属医院和19个地市的医疗机构，平均年龄不到34岁，拥有丰富的新冠病毒核酸检测经验。他们与病毒赛跑，以快制快，截至5月8日24时，共检测801.2万管，累计4026.2万人次。

队员们为了提高检测速度，放弃仪器自动加样，采用更为辛苦但速度更快的手工方式。他们在生物安全柜旁流水线操作，将样本管旋开再拧紧，手持移液器取样加样，每一次旋转、按压都不容出错，这样的动作，每小时至少重复1000次以上，好多人手上磨出了茧子。

“检测结果准确，才能为疫情防控做出最大的贡献。”广东省援沪核酸检测队总领队黄彬说，为了确保核酸检测既快又准，他们实行行政和质量双组长负责制，推行质量督导制，确保做到结果“零错误”、队员“零感染”。

上海市闵行区浦江智慧广场9号楼内的负压实验室内，四川省援沪核酸检测队队员，正在给当日新采集的核酸样本扫描登记，进入分析阶段。

4月19日，这座实验室由一座尚未完工的厂房火速改建而成，四川省援沪核酸检测队接管大部分工作区域。“4月2日，我们紧急集结了500多人的检测队伍，其中204名队员第二天就赶到了上海。”四川省援沪核酸检测队领队、省卫健委二级巡视员徐保华介绍，检测队由四川大学华西医院、四川省人民医院以及11个地市派出的医护人员组成，分布在浦东新区和闵行区的4个实验室工作。

徐保华说，检测队根据核酸采样量实行“两班倒”或“三班倒”，最大限度提升检测总量，确保在安全前提下高质量完成检测工作。

“我们成建制过来援助，除了实验室检验人员，还派了质控等人员。”检测队队员、华西医院感染管理部主治医师黄文治说，“我们制定并落实相关制度，加强感染控制培训，每天做好健康监测等，确保工作人员安全。”

《 人民日报 》（ 2022年05月10日 02 版）