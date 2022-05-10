北京夯实8项措施与病毒赛跑（抓细抓实各项防疫工作）

本报北京5月9日电 （记者朱竞若、王昊男）北京市疫情仍处在高位平台期，顺义区突发聚集性疫情，首都防控形势严峻复杂。5月9日上午，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组、首都严格进京管理联防联控协调机制召开会议，强调要以最快速度、最果断措施，快流调、快管控、快溯源，各区立即同步行动，深挖细查风险人员并全部落位管控，刻不容缓与病毒赛跑，在最短时间内遏制疫情扩散蔓延。

5月8日15时至9日15时，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者50例。其中，顺义区聚集性疫情，截至9日15时已报告感染者21例，涉及6个区。5月9日的北京新冠病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会通报，顺义区疫情是社会面零星隐匿传染源导致的聚集性疫情，规模较大，感染者分布范围较广，增加了疫情发展形势的不确定性。“本市社会面疫情传播链条依然未阻断，新发的社会面聚集性疫情是当前疫情防控最大风险。”

顺义区迅速启动应急响应机制，8日连夜对涉疫人员进行落位管控排查。截至9日15时，累计判定密接人员915人、次密接人员108人，对北京农商银行数据中心阳性检测人员及同楼层工作人员涉及的14个社区（村）进行了临时管控。北京农商银行主动扛起主体责任，立即采取行动。

与病毒赛跑，刻不容缓。北京市从当前防控需要出发，决定全市社会面防控保持从严从紧，迅速出台8项跟进措施：

一是自5月12日起，进入党政机关企事业单位及其他社会单位、商务楼宇、商场超市、宾馆酒店、餐饮饭店等公共场所，须查验48小时内核酸检测阴性证明。视疫情情况恢复查验7日内核酸检测阴性证明。

二是继续暂停演出场所、娱乐场所、互联网上网服务场所和健身房等室内体育场所经营活动，暂停开放全市等级景区室内场所及图书馆、文化馆、美术馆等公共文化场所，公园景区继续按照50%限流。

三是餐饮经营单位继续暂停堂食服务。

四是全市中小学、幼儿园、中等职业学校暂停返校，组织线上教学。市有关部门将视疫情情况适时公布后续返校安排。

五是继续对重点区及其他区有关涉疫街乡镇开展区域核酸筛查，严格执行风险行业、场所、部位相关重点人群和其他各类人员的常态化核酸检测要求。全市将进一步优化采样网点布局，增加检测点位。

六是朝阳、房山、顺义等区所涉封控区、管控区的公共交通实行运营调整。朝阳全区及公共交通运营调整区域内工作或生活的人员，继续实行居家办公和“点对点”闭环管理，党政机关和国有企事业单位带头落实居家办公要求，中央和国家机关、央属企事业单位、大型总部企业原则上保持不高于50%的到岗率。

七是本市中高风险地区人员、有1例及以上感染者的街乡镇人员、封控区管控区人员、“北京健康宝”弹窗人员继续严控出京。其他人员非必要不出京，确需出京的，须查验登机登车前48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码。

八是严格落实“四方责任”，各相关单位和公共场所要履行主体责任，严格落实扫码测温、查验核酸证明要求，加强日常防疫管理。属地和行业主管部门要强化日常监督检查。个人要切实履行社会责任，主动做好核酸检测，自觉配合查验工作，对于已知自身有涉疫风险的，严禁外出参加社会面活动。

此外，自5月10日起，北京将对朝阳、顺义、房山3区全域，以及其他14区近7日内出现阳性病例的街镇，连续开展三轮区域核酸筛查。在全市范围内，提供“分区单双日”核酸检测服务，未列入重点筛查区域的，群众可根据需求自愿参加检测。

《 人民日报 》（ 2022年05月10日 02 版）