疫情期间如何提高自身心理免疫力？专家支招

目前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，部分人群的心理受到冲击，产生不良情绪。在积极抗“疫”的同时，心理防“疫”不容忽视。面对新冠肺炎疫情，我们该如何提高自身心理免疫力呢？近日，人民网记者采访了北京大学第六医院临床心理中心主任黄薛冰。

“人的心理活动通常分为情绪、行为和思维三部分。心理出现问题时也会表现在这三个方面。”黄薛冰介绍，情绪异常是心理问题最初的表现。疫情之下，除抑郁、焦虑等情绪外，愤怒情绪也十分常见。愤怒情绪有两种表现方式，一种是对外攻击，另外一种是对内攻击。对外攻击表现为容易抱怨、生气以及与人交往时容易出现语言暴力等。对内攻击则表现为过度自责、自卑等。

黄薛冰表示，心理问题对行为的影响表现在两个方面，一方面是因无事可做而表现出烦躁不安、焦虑。另一方面，有些人通过大量进食、饮酒、吸烟等成瘾行为，来缓解因无事可做而产生的烦躁、焦虑。

“心理问题也会影响人的思维活动，思维活动又称认知活动。当长时间处于隔离或无法从事创造性活动时，人容易对生活产生不安全感。此时，认知活动也会受影响，如出现注意力不集中、记忆力减退、思维反刍等。”黄薛冰说。

疫情期间，我们该如何提高自身心理免疫力呢？黄薛冰建议，树立目标。有生活目标会给人带来确定感、安全感，可以避免空虚和无所事事。适度开展活动，合理宣泄情绪。在活动受限的情况下，安排一些可以让自己感觉平静、专注、愉悦的活动，如阅读书籍、写日记、做手工等，使自己从负面的情绪体验中脱离出来。如出现无法自行缓解的心理问题，可以拨打心理援助热线，向专业人员寻求帮助。（视频制作：实习生李佳悦）

相关阅读：

疫情期间如何安全收取快递？

为何老年人更应打疫苗？老年人接种新冠病毒疫苗的这些知识要知道

防护提醒 核酸检测这些防护细节要做好

“五一”假期 这份出行防护指南请收好

手卫生不容忽视 洗手这件事儿你做对了吗？

北京“健康宝”弹窗了怎么办？五类弹窗解除办法

家庭消毒怎么做？专家给你敲黑板