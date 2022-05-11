青海省西宁市单日新增42名阳性感染者 11日全域开展多轮区域核酸检测

10日晚，青海省西宁市卫生健康委副主任应海涛在青海省西宁市新冠肺炎疫情防控处置工作指挥部新闻发布会上说，从5月11日至15日，继续对全市各县区及部分重点人群和重点集中管控人群实施多轮核酸检测和抗原检测，确保应检尽检、不漏一户、不落一人。

应海涛介绍，西宁市于5月9日，在全市各县区重点管控人群和大通县、城东区(包括东川工业园区)、城中区(包括南川工业园区)、城北区(包括生物园区)和湟中区完成区域核酸检测采样147.2254万人份，结果均为阴性。

此外，记者梳理青海省西宁市新冠肺炎疫情防控处置工作指挥部通告发现，5月10日11时04分至22时30分，西宁市共计新增42例新冠肺炎病毒阳性感染者，均为重点管控人群核酸检测中发现。目前，阳性感染者已闭环转运至定点医院治疗，同时开展流调溯源等相关工作。

自本月6日至今，西宁市累计报告确诊病例6例，无症状感染者21例，未经医疗专家组诊断分型阳性感染者67例。