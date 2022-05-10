坚持“动态清零”，确保疫情防得住、控得准

新冠肺炎疫情发生以来，我国疫情防控取得重大战略成果，主要在于我们始终坚持人民至上、生命至上，始终坚持“外防输入、内防反弹”总策略，始终坚持“动态清零”总方针。实践表明，“动态清零”成功顶住了多轮疫情的冲击，快速有效处置了数十起局部地区聚集性疫情，最大限度保护了人民生命安全和身体健康。目前全球疫情仍处于高位，病毒还在不断变异，疫情的最终走向还存在很大不确定性，疫情防控要“居安思危，思则有备，有备则无患”。这就明确要求我们在疫情防控方面要打有准备的仗，始终保持清醒头脑，不能被不确定的疫情打乱阵脚。

不打认识不足之仗，坚持“动态清零”总方针，主动适应防疫检测常态。我们需要树立底线思维、危机意识和风险意识，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，坚决同一切歪曲、怀疑、否定我国防疫方针政策的言行作斗争。只有思想靠前一步，行动才能主动一步，我们才能克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态。统一认识凝集共识，就要全面重视、全面动员、全面部署，有问题立即解决，有短板及时补充，逐渐形成“常态化”工作节奏。

不打准备不足之仗，增强防疫前瞻性，超前预判疫情复杂动态。目前，我国疫情呈现零星散发和局部聚集交织的新情况，尤其是上海、北京等经济发达的大城市成为近期疫情暴发地。随着疫情防控的形势在变、任务在变，工作要求也在变，需要进一步提高疫情突发的预判、预测、预警能力。在坚持“动态清零”总方针的基础上，疫情防控工作的研判和举措需要准确识变、科学应变、主动求变，提高疫情的应急备战能力，建立完善突发公共事件应对体系及预案，做好应对突发疫情的充分准备，生活品供应、核酸检测、流调排查、医疗救治、区域管控等都要有完整的预案。从最坏处着眼，做最充分的准备，朝好的方向努力，争取最好的结果，才能打赢疫情阻击战，做到措施“零疏忽”、管控“零盲区”、落实“零遗漏”。

不打工作不足之仗，抓实防疫环节细节，始终保持科学尽责状态。科学防控离不开各项落实落细的有效措施，更离不开疫情防控各个岗位上工作人员的认真执行和推动。各个岗位的工作者不仅需要敬业，还需要专业，工作中要相互协同、主动应变，及时补位。不搞简单化、一刀切，使防控工作更有针对性、更科学、更精准，用最小的代价实现最大的防控效果。实际工作中实现应检尽检、应隔尽隔、应收尽收、应治尽治，协调联动核酸检测、流调、隔离转运和社区管控等重点环节，确保感染者和风险人群及时排查出、管控住。同时，不同岗位、不同环节能够形成闭环连接，特别是在集中隔离、物资配送等环节中，更要做到尽职尽责，做到物资储配到位、人员管理到位、流程规范细节到位。尤其涉及民生等突发事件处置中，绝不能在请示等待中贻误时机，应主动回应社会关切。

针对疫情防控的复杂性与艰巨性，对可能出现的局部疫情，我们要做好应急准备和有效处置预案，需要把困难和问题考虑得更充分一些，疫情防控各项工作准备更充足一些。疫情防控工作正处于“逆水行舟、不进则退”的关键时期和吃劲阶段，我们要认清严峻形势，坚定信心，进一步查漏补缺、补齐短板，从思想准备、工作准备以及防控细节准备上提高各项防控举措的科学性、有效性，确保疫情防得住、控得准。