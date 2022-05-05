醒醒吧，“白芸豆”没法帮你“嗨吃”不胖

让我们长肉的，不只是碳水化合物。相比之下，精加工食物中添加的各种糖才是导致减肥失败的主要原因，而人体吸收这些糖并不需要淀粉酶，因此仅靠碳水阻断剂来减肥并不科学，它只是我们走向健康的帮手，而不是放纵“嗨吃”的借口。

董海芸 青海大学附属医院临床营养中心主任

天气渐热，又到了减肥的季节，一种内含“白芸豆提取物”的碳水阻断剂产品出现在不少电商平台，它被一些减肥博主贴上了“大餐救星”的标签，厂商称在吃主食前服用它就能阻断高碳水食物的吸收并帮助稳定血糖。

那么，“白芸豆提取物”究竟是什么？它真能帮我们“阻击”碳水化合物吗？

针对上述问题科技日报记者采访了相关专家。

只能阻断极少部分碳水吸收

资料显示，白芸豆的生物学名字为多花菜豆，作为蔬菜时被称为四季豆，属于豆科三大亚科之一蝶形花亚科的菜豆属。

“‘白芸豆提取物’富含α-淀粉酶抑制剂（以下简称淀粉酶抑制剂），能抑制α-淀粉酶的活性，使人体口腔、胰腺里的淀粉酶活力下降，起到抑制唾液淀粉酶和胰淀粉酶的作用，从而导致淀粉不能完全被分解成小分子的单糖被人体吸收。”青海大学附属医院临床营养中心主任董海芸在接受科技日报记者采访时表示，由于该物质是从植物中提取的，或含有一些植物凝集素，可能会提升人体某些激素的水平，减缓饭后胃排空的速度。

这么听起来，它似乎真能让人“嗨吃不胖”，事实真是如此吗？

研究数据显示，在理想状态下，淀粉酶抑制剂可以抑制50%到65%的淀粉酶活性。“不过，需要注意的是，其余未被抑制的35%的淀粉酶，就足以让人体完全吸收一餐中所含淀粉。哪怕是最强的淀粉酶抑制剂，在安全剂量下也只能抑制97%淀粉酶的活性。但遗憾的是，这项研究数据显示，它也只帮助人们减少了7%的淀粉摄入。”董海芸说。

与此同时，董海芸表示，人体吸收淀粉不光靠淀粉酶，还有其他“同事”帮它分担工作，所以即便淀粉酶活性被全部抑制了，也做不到淀粉零摄入。

“除此之外，让我们长肉的，不只是碳水化合物。相比之下，精加工食物中添加的各种糖才是导致减肥失败的主要原因，而人体吸收这些糖并不需要淀粉酶。”董海芸说，因此仅靠碳水阻断剂来减肥并不科学，它只是我们走向健康的帮手，而不是放纵“嗨吃”的借口。

除了能帮助减肥，碳水阻断剂还可以降低人体血糖，因此不少糖尿病患者也争相购买。“糖尿病患者服用碳水阻断剂最好是在餐后，这样可以抑制淀粉吸收、减弱血糖升高幅度，进而起到稳定病情的作用。不过，糖尿病患者一定要在专业医生的指导下服用，不要自行购买使用。”董海芸补充道。

长期过量服用或导致低血糖

相比其减肥、降糖效果，不少消费者更关心碳水阻断剂的食用安全性。

董海芸表示，作为一种纯天然的生物活性物质，淀粉酶抑制剂在进入人体后，会经胃肠道排出体外而不进入血液循环系统，不作用于大脑中枢，因此不会抑制食欲，符合世界卫生组织的减肥原则，且通过了卫生部的认可。它可作为普通食品使用，也可被添加在膳食补充剂、饮料或宠物食品中。

“不过，如果长期、过量服用淀粉酶抑制剂就可能导致身体出现疲惫、精神不振等问题，严重的还可能导致低血糖，进而出现更多不适症状，如贫血、晕厥等。”董海芸提醒道，“一般来说，每天淀粉酶抑制剂摄入量不超过10克就是安全的。但是服用淀粉酶抑制剂可能会导致胀气、腹泻等肠道问题，平时易胀气、腹泻的人要慎用。”