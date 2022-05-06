坚决筑牢疫情防控屏障 坚决巩固住疫情防控成果

5月5日，中共中央政治局常务委员会召开会议，分析当前新冠肺炎疫情防控形势，研究部署抓紧抓实疫情防控重点工作。中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。

大家表示，一定要认真落实习近平总书记重要讲话精神和中央政治局常委会会议精神，毫不动摇坚持“动态清零”总方针，以时不我待的精神、分秒必争的行动抓实抓细疫情防控各项工作，坚决筑牢疫情防控屏障，坚决巩固住来之不易的疫情防控成果。

我们经受住了武汉保卫战以来最为严峻的防控考验

传播速度快、隐匿性强的奥密克戎变异株席卷全球。中国本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点。今年3月以来，经过全国上下勠力同心、并肩作战，我们经受住了武汉保卫战以来最为严峻的防控考验，取得了阶段性成效。

3月20日，深圳基本实现社会面动态清零，一度按下“慢行键”后，深圳速度加快“返场”；4月14日，吉林省实现社会面清零；河北、江苏、安徽、广东等省份疫情总体可控。

上海疫情社区传播风险已得到有效遏制，单日新增病例从2.7万的峰值降到5000例以下，近2/3的感染者已经治愈出院。北京以快制快、及时采取有力措施，连续进行多轮区域核酸筛查，基本摸清社会面隐匿传播底数。

会议指出，实践证明，我们的防控方针是由党的性质和宗旨决定的，我们的防控政策是经得起历史检验的，我们的防控措施是科学有效的。

新冠肺炎疫情发生以来，我们坚持人民至上、生命至上，坚持一切为了人民、一切依靠人民，始终把人民放在心中最高位置，就是牢记党的性质和宗旨的重要体现。

坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零，从整体人口水平看，中国新冠死亡病例数、住院病例数远低于全球平均值，我们的防控政策经得起历史检验。

“在丰富的防控实践中，我国积累了一套卓有成效的防控措施。”国家卫生健康委有关负责人表示，因时因势对防控措施不断优化升级，最大限度保护了人民群众的生命安全和身体健康，最大限度减少了疫情对于国家整体经济社会发展的影响。

此前，3月17日召开的中共中央政治局常务委员会会议，部署从严抓好疫情防控工作，为尽快遏制疫情扩散蔓延势头指明方向。

当前，疫情防控工作正处于“逆水行舟、不进则退”的关键时期和吃劲阶段。中共中央政治局常务委员会再次召开会议，为我们坚决筑牢疫情防控屏障、坚决巩固住来之不易的疫情防控成果提供了重要遵循。

毫不动摇坚持“动态清零”总方针

这是我国的基本现实国情：人口多，特别是老龄人口多，地区发展不平衡，医疗资源总量不足，放松疫情防控势必造成大规模人群感染，经济社会发展和人民生命安全、身体健康将受到严重影响。

会议强调，要深刻、完整、全面认识党中央确定的疫情防控方针政策，做到三个“坚决”：

——坚决克服认识不足、准备不足、工作不足等问题；

——坚决克服轻视、无所谓、自以为是等思想，始终保持清醒头脑，毫不动摇坚持“动态清零”总方针；

——坚决同一切歪曲、怀疑、否定我国防疫方针政策的言行作斗争。

疫情发生以来，以习近平同志为核心的党中央始终坚持“人民至上、生命至上”，着眼大局、基于科学、把握规律，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。

从疫情汹汹，到实现社会面清零，再到宣布有序“解封”，吉林坚持动态清零不动摇，在坚持中赢得胜利。如今，黑土地正播下希望的种子，工厂机器轰鸣声持续响起，经历风雨后的吉林重现人间烟火气。

一个多月来，上海疫情防控工作把推动动态清零作为坚定不移的目标，把统一思想认识体现在防控工作的各个方面，把统筹好疫情防控与保障城市核心功能运转贯穿始终，持续加快社会面清零攻坚。

“五一”假期，深圳各公园共接待游客228.8万人次。为做好疫情常态化防控工作，全市主要公园在出入口做到入园游客测温、扫描场所码、出示行程码、佩戴口罩4个100%。

为尽快实现社会面动态清零，北京暂时延续“五一”假期社会面有关防控措施，餐饮经营单位继续暂停堂食服务。

疫情防控实践证明，发现一起、扑灭一起的动态清零做法，路子是对的，效果是好的，是中国防控疫情的制胜“法宝”。

国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年说，动态清零是现阶段基于中国当前疫情形势的最佳选择，是综合社会成本最低的抗疫策略。

坚持就是胜利

夺取疫情防控的胜利，关键在于狠抓落实，将政策举措落实落细。

加快局部聚集性疫情处置，加强防控能力建设，及时完善防控措施，从严落实常态化疫情防控举措，紧紧依靠人民群众打好人民战争……会议对全国现阶段疫情防控工作做出明确部署。

（按照“四应四尽”要求，同步抓好降新增和防反弹这两个重中之重，深化推进十大攻坚行动；全力抓好民生保障，做好基本生活物资保供、保障正常就医等工作，认真解决群众的急难愁盼……为打赢保卫战，上海在加紧行动。

与奥密克戎较量，必须速度更快。发现快、处置快，疫情才能发现一起、扑灭一起，尽早让社会生产生活回到正轨。

从第一时间划定封控区、管控区，到启动多轮区域核酸检测，从“以快制快”保障物资充足供应，到“未雨绸缪”启用小汤山方舱医院……北京这座超大城市正在把防控的人力物资备足备齐，尽快切断疫情传播链条，并尽最大努力保障城市核心功能运转。

立夏时节，黑土地迎来春耕高峰。吉林省粮食作物播种已完成总面积的48.62%，进度快于上年同期。下一步，全省将坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，持续完善常态化疫情防控机制，坚决守住不发生规模性反弹底线。

疫情防控形势越是严峻复杂，越要统一思想、坚定信心，广泛发动和依靠群众。组织开展大规模核酸检测，快速建设方舱医院，医务人员驰援，民生物资供应保通保畅……抗疫凝聚起共克时艰的强大合力。

同心协力，坚持就是胜利，坚持才能胜利。各级党委、政府和社会各方面把思想和行动统一到党中央决策部署上来，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，全面动员、全面部署，我们一定能够尽快打赢抗疫的大仗硬仗。

（新华社北京5月5日电 记者陈芳、齐中熙、董瑞丰、胡喆）