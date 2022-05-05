立夏冷知识：为啥要“尝三鲜”、系“疰夏绳”？

“四时天气促相催，一夜薰风带暑来。”立夏时节，万物茁壮生长，围绕节令特点，民间形成了一系列习俗活动。

据民俗专家王娟介绍，立夏当天民间有“称人”的习俗，即称一下体重，希望夏天过得顺利。立秋后体重不减，说明身体健康。

夏季的第一个节气

立夏是二十四节气中的第七个节气，也是夏季的第一个节气。

在二十四节气中，反映四季变化的节气有立春、立夏等；反映温度变化的节气有小暑、大暑等；反映天气现象的节气则有雨水、谷雨、白露等。

在《逸周书·时讯解》中，曾如此解释立夏节气：“立夏之日，蝼蝈鸣。又五日，蚯蚓出。又五日，王瓜生。”形象描述了孟夏之初的物候景象。

古人十分重视立夏节气。此时万物繁茂，夏收作物进入生长后期，其年景基本定局，故有“立夏看夏”之说。

“尝三鲜”与立夏饭

“民以食为天。”围绕立夏的节气特点，民间形成了丰富的习俗，其中也包括饮食。

比如，有的地方立夏日食用青梅；民间有“尝三鲜”、吃鸡蛋等说法；苏州有“立夏见三新”之谚，据说“三新”为樱桃、青梅、麦子。

“这种立夏尝新其实不怎么普遍。全国各地气候不一样，有的地方立夏时已经有收获物了，但有的地方还没有收获物。所以，尝新是地方性的。”王娟解释。

“立夏饭”也是比较有特色的饮食：人们用红豆、黄豆等五种颜色的豆类混上米，蒸熟后食用。有民俗专家解释，这种立夏饭也叫五色饭，寓意使五行达到平衡，给人们精神上的鼓励。

此外，江南水乡还有在立夏日烹食嫩蚕豆的习俗。

为啥要拴“疰夏绳”？

不只是饮食，立夏的诸多习俗，其实都在提醒人们为夏天的到来做准备。

明人刘侗在《帝京景物略》中记载：“立夏日启冰，赐文武大臣。”可见在明代，到了立夏的时候，朝廷掌管冰政的凌官就要挖出冬天窖存的冰块，切割分开，由皇帝赏赐给官员。

夏天的时候，老百姓们也有自己消暑的办法，比如喝冷饮。据说，宋朝时，冷饮的花样就已经非常多，有沙糖绿豆、漉梨浆、木瓜汁、卤梅水、香蕈饮、金橘雪泡等。

值得一提的是，立夏有“称人”的习俗。具体来说，就是在立夏当天称一下体重，希望夏天过得顺利。夏天过去后再称一次体重，和之前的体重做对比，及时调理身体。

不仅如此，人们还会给孩子拴上“疰夏绳”。疰音zhù，指因不能适应气候或环境而得的病，如疰夏、疰船等。拴疰夏绳，即用五色丝线系在小孩的手腕等处，寓意消灾祈福，表达消除暑气的愿望。