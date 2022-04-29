什么是“本草纲目”健身操？

“山药、当归、枸杞，Go……”仿佛在一夜之间，网上刮起了一股健身操旋风——某位健身达人在短视频平台直播教人们健身，短短几天就吸引了数千万粉丝，而其根据歌曲《本草纲目》创作的健身操更是引发无数网友竞相“打卡”。

这波健身热潮是怎么兴起的？答案或许藏在这位健身达人的视频里：背景音乐动感十足，主播踩点精准、活力四射，无需任何器械，动作以摆臂抬腿为主，简单易上手，关键对场地的要求还特别低——只要能转开身，打开视频就能跟着主播一起运动，很难不让人跃跃欲试。

近年来，尤其是新冠肺炎疫情发生以来，越来越多人的健身场所从健身房和户外延伸到家庭场景中。疫情之下，“健康是1”的理念越来越深入人心。在网上，手拎洗衣液练臂力、背靠椅子做深蹲等居家健身的视频遍地开花，还有不少专业运动员亲身示范在家如何锻炼。对于受疫情影响而无法出门健身的人而言，跟着网上的健身直播做运动，也是不错的选择。

任何运动都有风险，“云健身”也不例外。这不，已经有网友在社交媒体上分享自己的尴尬经历：有人跳健身操时扭伤了脚，有人练完肌肉酸痛到下楼困难，还有人说自己跳完“精神完好，就是感觉不到腿了”……可见，盲目跟练并不可取，健身也要讲究科学。一般而言，在开始一项运动之前，应该先根据个人体质、健康情况进行综合评估，充分做好拉伸，掌握基本动作要领，找到适合自己的节奏，再循序渐进地增加强度。对于没有运动习惯的人来说，更要量力而行，切忌操之过急。

在全民健身氛围越来越浓厚的今天，普及正确的健身知识、规避运动风险的重要性越来越凸显。我们看到，不少健身主播在直播教学时有意识地进行防护知识宣教和风险提示，提醒人们在安全的前提下体验运动的快乐，这样的做法应该再多一些。运动可以“无极限”，可安全必须有“底线”，无论是健身从业者还是直播平台，都应当坚守安全底线，充分尽到提醒和告知义务。而每一个参与健身的人，也要做自己健康的第一责任人，本着对自己负责的态度，把科学运动融入日常生活。

“一分耕耘，一分收获”，运动或许是世界上最公平的事情之一。在挥洒汗水中，我们强身健体，收获快乐；在燃烧热量中，我们战胜懒惰，磨炼意志。健身非一日之功，只有由浅入深、持之以恒地参加锻炼，我们才能成为更好的自己。

亲爱的朋友，让我们加入健身的行列，一起跟着“本草纲目”跳起来吧！