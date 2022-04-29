多部门部署“五一”疫情防控，去这些地方别忘带核酸证明

“五一”假期将至，不少人计划趁这个五天的“小长假”出行、游览、探亲……如何安心出行？想去景区需要提前准备什么？近期，多部门密集发声，部署假期防疫措施。

这个“五一”多地提“非必要不出省”

近期，交通运输部明确，2022年劳动节假期，7座以下(含7座)小型客车通行收费公路免收通行费。

具体免费通行时段为4月30日(星期六)0时至5月4日(星期三)24时。高速公路免费通行以车辆驶离出口收费车道的时间为准，即车辆在4月30日0时至5月4日24时之间驶离高速公路出口的可享受免费政策。

虽然高速免费，不过近期，包括北京、山西、广东、广西等多地的疾控部门都发布了“五一”假期新冠肺炎疫情防控工作通知，倡导“五一”期间“非必要不出省(区、市)”。

一些地方还提出了更细化的要求，例如，北京提倡就地过节，减少不必要的聚餐聚会，与病例活动轨迹有交集人员、接到健康宝弹窗提示人员立即向社区单位报告，配合各项防控措施，等等。

民航、铁路客运量预计下降 退改票需留意最新政策

近期，民航、铁路等部门都表示，今年“五一”小长假，客运量预计将有所下降。

据民航局介绍，受疫情影响，旅客出行意愿较低，预计“五一”期间民航旅客运输量将较去年同期大幅减少。截至目前的机票预订情况来看，预计“五一”假期民航将运输旅客200万人次，日均约40万人次，同比下降77%。

另国铁集团称，2022年全国铁路“五一”小长假全国铁路预计发送旅客3200万人，客流总体处于低位运行。

民航、铁路部门还针对疫情防控，推出了一系列措施。

民航局表示，各单位将继续毫不放松地做好疫情防控工作，高度关注疫情形势和变化，及时调整航线航班安排。

民航局强调，如果出现个别地区突发疫情引发航班调整，民航局将持续督促航空公司按照《航班正常管理规定》和《公共航空运输旅客服务管理规定》的相关要求，做好信息告知、客票退改等后续服务工作。

国铁集团表示，如果遇到局部地区突发疫情，铁路部门将根据地方政府的防控政策，及时调整列车开行方案，停开减开当地始发列车，采取缩短列车运行区间，优化列车运行精度，调整相关车站业务办理等临时性措施，主动规避防止疫情通过铁路传播扩散。

“列车停运时，12306系统将向旅客发行短信通知进行提醒，同时，铁路部门会根据相关政策，及时出台免收退票手续费的措施，并向社会公告。”

旅游注意！这些地方没有核酸证明不能入内

近期，包括北京、西安等地的多家景区都表示，进入景区的本地或外地游客，需要提供核酸阴性证明。

如，北京环球度假区明确，4月29日起，进入北京环球度假区需提供24小时内核酸阴性证明。而包括鸟巢、水立方、汉石桥湿地公园、顺义奥林匹克水上公园在内的多家公园也在近期发布提示，游客需要凭48小时内核酸阴性证明入园。

西安华清宫表示，省外游客须持48小时内核酸证明进入景区，进入景区及演出区域时须佩戴口罩，配合体温检测，自觉保持与他人1米以上间距，出示本人预约二维码、有效身份证件、陕西一码通(绿码)、通信大数据行程卡入园。景区暂不接待中、高风险等级地区所在市的游客及14日内有中、高风险等级地区所在市旅居史的游客。(葛成)