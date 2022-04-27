本报记者 史一棋 赵丹彤

4月24日，康复者依次从方舱医院走出。

本报记者 赵丹彤摄

4月24日，国家会展中心（上海）停车场，记者登上上海闵行客运服务有限公司的一辆大巴。这辆大巴，将前往方舱医院转运出舱的康复者回家。

一个小时后，大巴停在闵行区浦江镇谈连方舱医院门口。200多名康复者背着大包小包，已经在院子里排队，经工作人员指引依次登记出舱。

不一会儿，记者所在的大巴上来30多人。原先空荡荡的车厢顿时热闹了起来。

“终于出舱了，能回家了！”来自山东的小林是一名快递员，一个劲儿朝记者晃着紧握在手里的康复证明。有了这份证明，康复者就会被社区接收，开始至少为期一周的居家隔离观察。

“我在方舱里住了两天三晚，照顾我们的医护人员都很不容易，向他们致敬。”小林说。

“以前大巴会将每个康复者送回社区，但这样转运效率太低，时间都耽误在前往不同社区的路上，车辆根本不够用。所以我们优化了转运流程，将出舱人员集中转运到各街镇安排的集散点，再由街镇组织小型车辆送他们回社区。”上海闵行客运服务有限公司董事长、党支部书记陆塬介绍，现在运转效率至少提高了一倍，还能缩短司机每次出车的时间，避免疲劳驾驶。

20多分钟后，大巴到达浦江镇的集散点，车上所有康复者下车，排队核对信息，随后按照就近原则被小车送回各自社区。

截至4月26日，上海闵行客运服务有限公司共转运康复者近8000人。“我们在转运队伍中组建了临时党支部，进一步发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。”陆塬说，“司机们在转运工作中均为闭环运输，尽力克服就餐、如厕等方面困难。目前，转运队伍做到了车辆零抛锚、事故零发生、转运零失误、人员零感染。”

“一想到回家，就有说不出来的高兴！”来自陕西的康复者刘先生登记完毕，坐进小车里，回头对记者边招手边说。

《 人民日报 》（ 2022年04月27日 02 版）

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