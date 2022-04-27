疫苗加强针增进对奥密克戎防护力

科技日报北京4月26日电 （记者张梦然）近日发表在英国《自然》杂志上的一项免疫学研究显示，接种为原始新冠病毒研发的mRNA疫苗第三针与仅接种两针相比，可以增强免疫系统产生广谱中和抗体的能力，其中包括可以中和奥密克戎变异株的抗体。这些发现有助于解释基于原始新冠病毒毒株研发的mRNA疫苗作为加强针为何对新近产生的变异株仍然有效。

美国洛克菲勒大学研究人员米歇尔·纽森茨威格及其同事此次对42名接种过三针mRNA疫苗的人（8名接种莫德纳，34名接种辉瑞-BioNTech）的血液样品进行了分析，这些血液分别在接种第一针、第二针和第三针后收集。研究参与者中无人感染过新冠病毒。研究人员观察到第三针后的血样相比第二针后的血样，记忆B细胞的范围有所增加（记忆B细胞可以迅速针对新冠病毒做出反应并产生抗体）。这些细胞产生的抗体相比第二针后细胞产生的抗体，在中和新冠病毒时显示出更好的广度和更强的效力。这些抗体中有50%以上可以中和奥密克戎变异株。

研究团队指出，第三针后抗体效力的提升是因为新出现的记忆B细胞产生的抗体可以靶向更多的受体结合域（病毒的一部分，有利于进入宿主细胞）。他们补充说，尽管第三针提高了针对多种新冠病毒变异株的抗体反应，但并不能完全预防突破性感染。