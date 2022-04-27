上海4月26日报告的阳性感染者数量，总数较25日进一步减少，减幅达13%，是自疫情出现下降趋势以来，下降幅度最大的一次；新增阳性感染者虽然还处于高位波动状态，但社会面新增感染者逐步下降；方舱医院出院人数与入院人数正实现正向循环，每天都有大量感染者康复出院……当前，上海正处在疫情防控关键阶段，社会面清零攻坚行动取得了重要阶段性成果，一些积极变化正在显现。这是对动态清零科学性、有效性的充分印证，也是对我们有条件、有能力实现动态清零的充分印证。

衡量病毒流行传播的严重程度，要综合考虑传播力和所导致的重症和死亡。从传播力看，奥密克戎的传播力远大于流感和此前的新冠病毒毒株。在没有任何防护措施的情况下，平均一个感染者可以传播9.5个人。从病死率看，全球流感平均病死率为0.1%，而奥密克戎变异株的平均病死率是0.75%左右，为流感的7到8倍，老年人群特别是80岁以上的老年人群病死率超过10%，是普通流感的近百倍。这警示我们，奥密克戎绝不是所谓的“大号流感”，其危害性决不能低估。

尽快遏制疫情才是真正敬佑每一个生命，坚持“动态清零”实质就是坚持人民至上、生命至上。从我国实际情况看，我国老年人口数量巨大，加上相当数量的儿童和有禁忌症无法接种疫苗的人群，疫苗接种率尚未形成足以抵抗重症和死亡的屏障。一旦放松疫情防控，放任病毒传播，势必会在短期内造成大量人群被感染，进而出现大量重症和死亡病例，造成医疗资源挤兑，让正常的医疗服务需求得不到解决，甚至可能出现医务人员大规模感染。这样的恶性循环一旦形成，将会是一个巨大灾难。就此而言，坚持动态清零，是14亿多人口大国当前务必守住的疫情防控底线，是对人民至上、生命至上理念最好的践行。

对付传染病，需要综合考虑病毒的严重程度、医疗系统的处置能力、社会公共卫生干预措施。我们过去遇到的一些传染病，比如结核病等，危害也很大，但通过加强医疗系统建设，就可以有效阻滞其传播。相比较而言，新冠病毒特别是奥密克戎变异株传播速度快、隐匿性强、潜伏期短、感染人数多，加之病毒仍在不断变异，我们对这种新病毒的了解还不够多，因此必须强化社会公共卫生干预措施，针对传染源、传播途径、易感人群三个环节同时发力。只有这样，才能尽快切断疫情传播途径，不让疫情造成持续性社区传播和规模性反弹。可以说，坚持动态清零，既是坚持人民至上、生命至上的必然要求，也是尊重科学、尊重规律的有力体现。

抗击疫情是个系统工程，需要同时考虑三个方面：一是控制疫情，二是保障老百姓正常生活，三是确保经济社会必要运行，三者缺一不可。疫情防控和正常生产生活、经济社会发展绝不是非此即彼的“单选题”，绝不是对立的，而是相辅相成、辩证统一的关系。千方百计做好保障供应工作，打通物资配送“最后100米”，为群众解决具体问题，这同样是人民至上、生命至上的内在要求，是坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇的题中应有之义。

确定抗击疫情最佳方案，首要考量的，就是最大限度保护人民生命安全和身体健康。动态清零中，“动态”就是发现一起、扑灭一起，守住不出现疫情规模性反弹的底线；“清零”有三个层次的含义，包括“病毒”清零、“疾病”清零、“疫情”清零，在现阶段“清零”是针对“疫情”而言。实践反复证明，动态清零是基于我国当前疫情形势的最佳选择，是坚持人民至上、生命至上的最佳选择，更是尽快遏制疫情扩散蔓延势头的关键所在。坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，抱定必胜信心，切实将各项举措落实到位，苦战实干、攻坚克难，我们一定能尽早打赢这场疫情防控大仗硬仗，守护好人民群众生命安全和身体健康。

《 人民日报 》（ 2022年04月27日 02 版）