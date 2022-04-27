《中国居民膳食指南（2022）》出炉 国民营养升级更需优“质”提升

人民网北京4月27日电 （记者李栋）26日，中国营养学会发布《中国居民膳食指南（2022）》（以下简称《指南》）。这是自2016年版本发行以来，居民膳食指南的最新修订版本。其中，三文鱼作为富含优质蛋白的深海鱼首次在膳食指南中出现，分析人士认为，这在一定程度上完善国人营养升级的“蛋白矩阵”。

据中国营养学会相关负责人介绍，自1989年首次发布《中国居民膳食指南》以来，我国已先后于1997年、2007年、2016年进行了三次修订并发布，“在不同时期对指导居民通过平衡膳食改变营养健康状况、预防慢性病、增强健康素质发挥了重要作用。”

相比2016年版本，本次《指南》提炼出了平衡膳食八准则：一、食物多样，合理搭配；二、吃动平衡，健康体重；三、多吃蔬果、奶类、全谷、大豆；四、适量吃鱼、禽、蛋、瘦肉；五、少盐少油，控糖限酒；六、规律进餐，足量饮水；七、会烹会选，会看标签；八、公筷分餐，杜绝浪费。

中国居民平衡膳食餐盘（2022）。来源：《中国居民膳食指南（2022）》

新版指南强调了鱼肉水产类的重要性。《指南》显示，我国居民鱼虾类平均摄入量为24.3g/d，多年来没有明显增加，在充分评估鱼类与健康的科学评价证据等级基础上，《指南》提出了增加鱼虾类摄入的建议，三文鱼作为富含优质蛋白Omega-3的深海鱼代表首次被膳食指南推荐。

居民膳食指南首次推荐三文鱼。来源：《中国居民膳食指南（2022）》

“与发达国家相比，我国儿童在深海鱼摄入量方面有较大的差距，这也导致了优质蛋白、不饱和脂肪酸、维生素A、维生素D、维生素E等重要营养素摄入不足。”中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员王竹表示，指导儿童合理膳食、改善儿童健康状况，可从调整饮食结构入手，例如让孩子合理摄入脂肪，增加摄入富含Omega-3的深海鱼类。

“三文鱼作为富含不饱和脂肪酸Omega-3的优质深海蛋白来源，正在成为居民餐桌上的新宠。”佳沃集团相关负责人认为，此次膳食指南对三文鱼的推荐，也势必会推动三文鱼从“小众蛋白”到“国民蛋白”的升级，帮助消费者建立从膳食的“食物平衡”到更全面的“营养素平衡”健康理念升级。

专家表示，随着生活水平的不断提高，中国居民的膳食结构中，蛋白质的“量”已经得到了较大改善，而蛋白质的“质”，还需要从畜类蛋白向增加摄入鱼虾蛋白、优质深海蛋白的结构不断调整优化。

“作为国内覆盖三文鱼养殖、进口、加工销售的全产业链的公司，让来自南极纯净海域的三文鱼成为国人的日常餐食，旨在推动‘国民蛋白’的升级。”佳沃集团相关负责人表示，伴随三文鱼等健康食品推广带来的新一轮机遇，未来佳沃将以先进生产力助推产业升级，以多维度举措力推“健康中国”行动扎实落地。