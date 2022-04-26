本报记者 申少铁

当前，上海市疫情形势依然严峻复杂。上海市在本轮疫情防控中坚持中西医结合、中西药并用，充分发挥中医药在抗击新冠肺炎疫情中的独特优势。

中医药救治效果如何？怎样更好救治老年感染者，提高救治重症、危重症患者能力？记者在上海采访了中国工程院院士、天津中医药大学名誉校长张伯礼。

对无症状、轻症感染者中医药干预后疗效良好

“从中医的角度看，奥密克戎变异株的核心病因、病机与之前的毒株相比，没有发生明显变化，仍属于中医‘疫’病范畴。”张伯礼分析，奥密克戎变异株的病因是感受疫疠，上海感染者的病证是湿毒夹风热。无症状感染者人数多、占比高是上海市本轮疫情的明显特点。这一方面与奥密克戎变异株自身特点有关，其毒性相对减弱，临床症状也相对较轻；另一方面，与我国及时筛查、早期就发现感染者和广泛接种新冠病毒疫苗相关。

“对于无症状感染者，西医认为无症状，中医认为有证候。”张伯礼分析，例如一些无症状感染者，可能会有倦怠无力、舌苔腻、脘腹胀满等中医证候表现。根据《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》原则，使用“三方三药”，加上上海拟定的协定方药进行救治。从前期使用情况看，对无症状、轻型感染者使用中医药干预后，在防止病情进展、加快核酸检测结果转阴等方面显示出良好的疗效。

尽量阻断老年感染者病情发展

“目前来看，住院病例中60岁以上的老年人占三成。大部分老年人患有基础疾病，包括高血压、糖尿病、冠心病、晚期肿瘤等。”张伯礼说，基础疾病与新冠肺炎加在一起，会导致病情严重，容易转成重症、危重症，需格外关注。

“治疗老年感染者的首要原则是‘新老疾病兼顾’。”张伯礼认为，单纯治疗新冠并不困难，但夹杂着不稳定的基础疾病，治疗起来比较棘手。因此，在治疗新冠肺炎的同时，应更重视基础疾病治疗。

“第二个原则是‘扶正祛邪’。”张伯礼分析，老年人往往有正气不足、脏腑虚损、气血不畅等基础病证，感染新冠病毒后容易迅速加重，需要重点救治。在治疗时，要注重“扶正”，保护“正气”，采用比如益气活血、益气养阴等方法；在祛邪上，注重“清”和“通”，可采用清热解毒、活血化瘀等方药。

“第三个原则是治疗关口前移，先症而治，截断病势。”张伯礼认为，感染者从无症状到有症状是一个过程，需要提早干预。比如在临床上，虽然有些老年感染者看似普通型，但当出现发热持续不退、神志不清、痰黏难咳、肺部渗出不吸收等症状时，就要抓紧时间治疗。

提高救治重症、危重症患者能力

目前，上海市的重症、危重症病例开始增多，中医药救治力量也随之加大。

张伯礼介绍，上海市组织具有丰富传染病救治经验的上海市名中医和岐黄学者等，会同国家中医专家组，组成多学科中医专家组，每晚固定时间举行市、区定点医院危重病例会诊和讨论，全面参与市级中、西医专家联合查房和会诊。

“重症、危重症患者救治，首先要强调的是多学科合作。”张伯礼认为，重症医学科、呼吸科、营养支持、护理、中医等学科要发挥各自优势、集体发力，中西医结合、中西药并用，从而控制病情、逆转病情、降低病亡率。

张伯礼分析，中医根据基础疾病等因素，对每名病例当下最危险的因素，采取辨证的方法和有针对性的治疗策略。具体讲就是一个“早”，一个“准”。早发现、早预警、早研判、早干预；采取针对性精准治疗，“一人一策，一人一方，一天一方”的方法施治。具体治疗上，要“快”，有时还要“稳”，耐心观察症状变化，稳定不加重就是好。有时还要“托”，阳气虚脱要采用大剂量参附回阳救逆。

《 人民日报 》（ 2022年04月26日 02 版）

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