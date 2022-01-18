直播预告：医疗机构药品遴选评价与临床应用

近年来，药品评价和遴选成为热门话题。医疗机构该如何制定动态药品评价和遴选机制？为进一步助力“三医联动”改革，促进医保谈判药品落地，让参保患者及早获益，人民健康举办“‘三医联动’推动医疗体系高质量发展“系列对话节目，邀请业内专家建言献策。

1月19日14:30，上海市胸科医院医疗副院长侯旭敏做客人民好医生，与大家就“医疗机构药品遴选评价与临床应用”进行分享，发表看法，千万不要错过。

专家简介：

侯旭敏，上海市胸科医院医疗副院长、心内科主任医师、硕士生导师。上海市医学会科普专委会委员；上海市医学会互联网医疗专委会委员；上海市中西医结合学会心血管病专委会委员；上海市医院协会医疗质量管理专委会委员。《中国心血管病研究》杂志编委，《中国卫生质量管理杂志》青年编委。发表SCI文章30余篇，国内核心期刊论文40余篇，参编书稿3部。以第一负责人承担国自然课题1项、市科委课题1项、局级课题5项。

擅长：对心血管常见疾病的诊断和治疗有多年丰富的临床经验，尤其擅长冠心病的介入治疗及综合防治，以及肺动脉高压和肺血栓性疾病的药物治疗。

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