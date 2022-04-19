基层医生痛风诊治能力培训会将在云端举办

今年4月至6月，在人民健康、复星基金会复星医药星爱121专项基金的支持下，复星医药和复星健康将发起“星爱大礼包、居家有医靠”大型健康宣教项目，并将陆续推出200多场直播活动，邀请来自各领域的专家，通过线上义诊患教、开展基层诊疗培训的方式，助力群众及时获得有效的医疗帮助。

4月20日全民关注痛风日当天，“星爱大礼包、居家有医靠”项目将推出直播活动——强基固本，提升基层医生痛风诊治能力培训会。此次直播活动由中国医师协会风湿免疫科医师分会痛风专委会及海峡两岸医药卫生交流协会风湿免疫分会痛风学组联合发起，邀请北京协和医院风湿免疫科主任曾小峰、深大华南医院副院长黄慈波、北京协和医院风湿免疫科赵岩和复旦大学附属华山医院邹和建等风湿免疫领域的权威专家，通过线上培训的形式提升基层医生的诊疗水平。

本次直播活动有以下看点：专家带队，助力升级基层风湿类疾病治疗水平；学术解读，对《高尿酸血症及痛风基层诊疗指南》进行全面分析；实战“演练”，分享痛风疾病在基层诊疗中的困惑和病例。

扫描海报中的二维码，4月20日收看直播：