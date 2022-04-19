吴尊友：我们对新冠病毒的认识有限 要从思想上做好长期斗争准备

人民网北京4月19日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

“早发现”是能否有效成功控制新冠疫情的关键

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，“早发现”是能否有效成功控制新冠疫情的关键。根据疫情特征，我国采取“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。我国的疫情是境外输入引发的本土传播，变异的病毒也是从国外输入。因此，对于变异病毒的“早发现”来说，最理想的是把疫情堵在国门外。

吴尊友介绍，为此，采取两项措施，一是强调入境人员的隔离观察，以便及时发现境外输入的病例；二是强调涉及境外冷链或货物运输的人每日监测，及时发现“物传人”以及随后的“人传人”。这两项措施，都旨在将境外输入的疫情，发现在输入病例的第一代。

对于已经传入国内的变异毒株，吴尊友表示，“早发现”主要采取三方面措施。一是要加强新冠疫情地区的人员流动控制，严防感染者流出，给其他地方造成新的疫情。二是加强门诊就诊者监测，对发热、咳嗽等疑似新冠或感冒的病人，进行检测，以便及时发现早期病例。三是对于个人来说，出现咽喉红肿或疼痛、咳嗽等症状的人，可以用抗原筛查方法做自我检测，如果发现阳性，要及时向当地防疫部门报告，以便及时处置。

从思想上做好与新冠长期斗争的准备

“我们对新冠病毒的认识还是非常有限。”吴尊友分析，未来新冠病毒变异及疫情发展方向非常复杂，既有可能向传染性增强、致病性减弱方向发展，也有可能向传染性和致病性都增强的方向发展。他表示，在未来的新冠防控方面，有四个方面提醒。

一是要从思想上做好与新冠长期斗争的准备，需要增强战胜疫情的信心，但是也不要被那些过于乐观的疫情终止的信息所蒙蔽。

二是要提高防控能力，特别是对可能出现的规模化的新冠疫情，要有预判能力、有规避出现规模化疫情的能力。

三是要进一步加强新冠疫苗接种工作，特别是对于老人和有基础性疾病的人。疫苗接种是新冠防控的基础性工作。

四是要准备迎战可能发生的规模化新冠疫情，包括人员队伍保障；有能力短、频、快地完成疫情涉及辖区内全员核酸检测；扩建医疗设施，确保能接收短期内出现的感染者人数暴增而产生的医疗服务需求；扩建方舱隔离设施，确保无症状感染者和轻症病例能集中隔离观察；做好其他医疗救治资源的储备。