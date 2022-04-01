中疾控专家：清明不建议安排跨省区的传统祭扫活动

人民网北京4月1日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

会上，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，春暖花开，鼓励大家去散散心，去踏青、郊游。清明节假期期间，如果外出踏青郊游，一定要注意落实个人防护措施，减少感染新冠的风险。

“首先，不建议做跨省的踏青旅行。其次，在省市内踏青郊游，一定要选择好目的地，特别对于目的地的疫情情况要事先了解。对于没有疫情的地方，出行方式最好选择自驾。如果乘用公共交通工具，途中一定要注意个人防护，戴口罩、保持手卫生、保持社交距离等。”吴尊友说。

吴尊友表示，对于传统的祭扫活动，如果涉及跨省区旅行，不建议做传统的祭扫活动安排，可以利用现代电子技术，做网络或者虚拟世界的祭扫方式。对于非跨省的祭扫活动，一定要了解墓地所在地的疫情情况，以及墓地管理的规定。如果在途中乘坐公共交通工具，还是和前面说的一样，要注意个人防护措施的落实，戴口罩、保持手卫生、保持社交距离等。进入墓地后，一定要遵守墓地相关部门关于新冠防控的各项规定。