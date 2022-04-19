吴尊友深度剖析“动态清零” 回应四大误解

吴尊友微博截图

人民网北京4月19日电 （记者乔业琼）针对“动态清零”在新冠疫情防控中发挥作用的基本原理，以及近期社会上存在的多种误解，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友4月18日晚间通过微博个人账号发文表示，“动态清零”强调的是社会层面感染者清零，不要求疫情所在地没有感染者。

明确“动态清零”的含义

吴尊友表示，“动态清零”由“清零”和“动态”两个词组成。

“清零”就是从有到无的过程，就是把疫情消灭的过程。但是，这个消灭，仅仅指某地某时刻发生的某一起疫情，并不是指广义的全国范围的总疫情。

“动态”就是疫情发生与清零是在不断变化的。比如说，甲地的一起疫情扑灭了，乙地可能又发生一起疫情；乙地疫情扑灭了，丙地可能还有疫情。或者说，甲地这次疫情扑灭了，过一段时间，甲地又再次发生疫情，或者第三次，甚至第四次或更多次地发生新疫情，但这些疫情之间都没有直接传播关系。每次疫情发生后，都能在较短时间内扑灭，使得疫情归零。

“动态清零”的根本宗旨就是发现一起疫情，扑灭一起疫情，不让疫情在当地“生根”。

分析“动态清零”的条件

吴尊友介绍，一个人感染新冠病毒后，在经过大约1-2天的病毒复制、增长后，开始向身体外排出病毒（即核酸检测阳性），并持续约7-12天。感染者在向身体外排出病毒时，就具有了传染性，能把病毒传染给其他人。

新冠病毒只有不停地在人与人之间传播，才能维持其长期生存。如果感染者在超过其最长排毒时间，还不能将病毒传播给其他人，病毒就会被人体免疫功能消灭。

把一起疫情中的所有感染者发现出来，采取物理隔离方式，限制其与别人接触，阻止其将病毒传播给别人，并保持一个最长排毒时间，病毒就在疫情所在地被消灭。

在没有本地的持续传播新冠疫情、且本地新冠疫情主要来自境外传入的情况下，“动态清零”策略是最佳选择。

一般来说，疫情发现得早，其波及范围小，就越容易实现“动态清零”。即使发生了一定比例的社区传播，以县（区）为基本单位，只要新冠疫情出现社区传播的县（区）数，占全国县（区）总数的比例很小，都是可以实现“动态清零”的。如果这些出现社区传播的县（区）分散在全国31个省、自治区和直辖市，“动态清零”就相对容易实现；如果这些出现社区传播的县（区）集中在某几个省、自治区和直辖市，“动态清零”的难度就会大一些，需要的时间就会长一些。

介绍“动态清零”的关键举措

“动态清零”的灵魂就是发现早，控制早，把每起疫情，消灭在萌芽中。不让疫情就地扎根。把疫情对人民群众身体健康和生命安全的威胁，以及对社会稳定和经济发展的影响，控制在最小。

“动态清零”的核心就是斩断传播链。

“动态清零”的主要措施包括早发现、早报告、早隔离、早治疗，即所谓“四早”措施。

在“外防输入”防控措施中，一是强调入境人员的隔离观察，以便及时发现境外进入的感染者；二是强调涉及境外冷链或货物运输的人每日监测，及时发现“物传人”后继发的“人传人”。这两项措施，都旨在将境外输入的疫情，发现在第一代病例，疫情控制在第一代病例。这是“动态清零”的最高境界。

在“内防反弹”防控措施中，一是要加强新冠疫情地区的人员流动控制，严防感染者流出，将新冠疫情带入非疫情地区，造成新的疫情。二是加强门诊就诊者监测，对发热、咳嗽等疑似新冠或感冒的病人，进行核酸检测；没有条件做核酸的可以用抗原筛查，以便及时发现早期病例。三是出现咽喉红肿或疼痛、咳嗽等症状的人，可以用抗原筛查方法做自我检测，如果发现阳性，要及时向当地防疫部门报告，以便妥善处置。这三项措施，都是疫情早发现的有效方法，为实现“动态清零”提供疫情早发现的保障。

澄清关于“动态清零”的误解

误解一：零感染

“动态清零”不等于零感染，与零感染有着本质的区别。“动态清零”是指对于发生的新冠疫情，发现一起、消灭一起，既不让新冠病毒在疫情所在地流行，也防止病毒从疫区传播扩散其他区域。

“动态清零”虽然不追求零感染，但要实现消灭一起疫情，又要求在疫情所在地及时阻断传播，没有新的感染发生。换句话说，不要求全国在某个时刻无新冠感染，但对于每一起发生的疫情，都要求在较短时间内将其扑灭。

“动态清零”强调的是社会层面感染者清零，不要求疫情所在地没有感染者。所谓社会层面清零，是指在社会自由活动的人群中没有感染者，即使隔离管理的人群中有一定数量的感染者也没有关系，因为他们处在隔离状态，不会向社会传播扩散。比如，甲地，在核酸筛查中发现了100名新冠感染者，其中50名感染者来自门诊就诊者筛查和社区筛查，另50名来自隔离观察的密切接触者。那么，甲地就未达到社会层面清零。乙地，在核酸筛查中发现了200名新冠感染者，但所有感染者都来自隔离观察的人群，而在社区筛查和门诊就诊者筛查中未发现感染者，那么，乙地就实现了社会层面无感染者，只要连续在社区筛查和门诊就诊者筛查中未发现感染者持续一个最长排毒期（以核酸检测为指标）或者一个最长潜伏期（以确诊病例为指标），就实现了“动态清零”。

误解二：封控

一些人把“动态清零”的措施，与封控措施等同起来，一提到“动态清零”，就想到全城封控。“动态清零”采取的措施，取决于疫情发现的阶段，如果发现得早，只需要隔离治疗病人，加上隔离观察密切接触者，就能够实现清零。比如，过去两年，上海市先后发生12起新冠疫情，每起疫情最多发生病例数都没有超过25例，就控制住了，实现了清零，根本就没有采取任何封控措施。只有当疫情发现晚，或者虽然发现较早但没能采取果断措施及时控制住，出现了较多的社区传播的情况下，才使用封控措施。

误解三：全员核酸检测

还有一些人把“动态清零”的措施与全员核酸筛查措施等同起来，一提到“动态清零”，就想到全市全员核酸筛查。同样，只要疫情发现得早，传播链清楚，顺着传播链，把密切接触者发现出来，就没有必要做全员核酸筛查。

只有当疫情发现晚，或者虽然发现较早但没能采取果断措施及时控制住，出现了较多的社区传播、且传播链不清楚的情况下，才使用全员核酸筛查措施。

误解四：影响经济

有些人一提到“动态清零”，就想到对经济影响大。实际上，“动态清零”才能最大限度地为经济建设保驾护航。

如果疫情发现在第一代、控制在第一代、消灭在第一代，对经济建设没有影响，只能是提供安全环境。

如果疫情发现的比较早，比如发现在疫情传播的第二代或第三代，对经济发展也没有影响。

如果疫情形势发展的比较严峻，需要采取较大范围的全员核酸筛查、封控措施等，“动态清零”策略对经济发展确实有一定的影响。根据数学模型专家初步分析，“动态清零”策略对当地GDP的影响，仅相当于非“动态清零”策略对经济影响的一半。

此前，在国务院联防联控机制召开的新闻发布会上，吴尊友就多次强调“动态清零”。他说，“躺平”实际上是其他国家无奈的选择，在经过多种尝试以后，寻找不到一种理想的控制新冠的策略，于是干脆“躺平”。所谓的“躺平”也就是说，除了加强疫苗接种以外，其他的防控措施就不再强调或者干脆不做了。有些国家“躺平”以后，发病人数和死亡人数大幅度上升，这时这些国家又往回缩了缩，又收紧了防控策略，把其他防控措施又加进去了。我国两年多的防控实践证明，“动态清零”符合中国实际，而且是现阶段我国及时控制新冠疫情的最佳选择。