吴尊友：动态清零与零感染有本质的区别

人民网北京4月19日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

会上，有记者提问，动态清零和零感染的区别是什么？现阶段为什么要选择动态清零？

对此，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，动态清零与零感染有着本质的区别。动态清零是指对于发生的新冠疫情，发现一起、消灭一起，既不让新冠病毒在疫情发生地流行，也防止病毒传播扩散其他区域。动态清零不追求零感染，但要实现消灭一起疫情，又要求在疫情发生地及时阻断传播，没有新的感染发生。换句话说，不要求全国在某个时刻无新冠感染，但对于每一起发生的疫情，都要求在较短时间内将其控制。

吴尊友分析，一个人感染新冠病毒后，在经过1-2天的病毒复制增长后出现排毒（即核酸检测阳性），并持续排毒约7-12天。新冠病毒只有不停地在人间传播，才能维持其生存。如果感染者在超过其最长排毒时间，还不能将病毒传播给其他人，病毒就会被人体免疫功能消灭。把一起疫情中的所有感染者发现出来，采取物理隔离方式阻止其传播，并保持一个最长排毒时间不传染给其他人，病毒就在疫情所在地被消灭。因此，疫情发现的越早，疫情规模越小，就越容易做到动态清零。

吴尊友进一步分析，在没有本地的持续传播新冠疫情、且本地新冠疫情主要来自境外传入的情况下，动态清零策略是最佳选择。湖北保卫战、武汉保卫战后，我国发生的新冠疫情本地传播，主要都是由境外输入引起。过去两年多的防控实际证明，对于输入性聚集性新冠疫情，能够做到发现一起，消灭一起。动态清零就是以最小的社会成本投入，获得最大的社会效果，符合我国的防控实际，是我国防控策略的最佳选择。