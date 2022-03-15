吴尊友：坚持“动态清零” 疫情将在未来几周得到明显控制

吴尊友微博截图

人民网北京3月15日电 （记者乔业琼）中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友3月14日晚在其微博上表示，在“动态清零”总方针的指引下，只要克服麻痹思想，再接再厉，坚持严防死守不松懈，扎实落实常态化防控的各项疫情防控措施，全国疫情形势在未来几周就一定会得到明显控制。

“虽然我国当前面临的疫情形势十分严峻，但与奥密克戎毒株袭击欧美国家及周边国家时出现的单日新增病例数大幅度上升和死亡数继续增加相比，我们已经取得了疫情防控的巨大成功。”吴尊友表示。

针对我国局部聚集性疫情多点同时发生的局面，吴尊友分析，一是受全球尤其是亚洲疫情高发的影响。2022年1月以来，我国报告本土聚集性疫情明显增加，月均疫情起次数，是去年和前年的约十倍。境外输入病例主要来自周边国家和地区，如越南、韩国、缅甸、老挝、俄罗斯、香港特区等。二是受奥密克戎变异毒株传染性强的影响。我国近期疫情报告的新冠病例以奥密克戎变异株为主，约占80%。奥密克戎分为四个基因型，我国流行的主要是BA.2和BA.1.1。奥密克戎毒株BA.1的传播速度比德尔塔毒株增加约70%多，而BA.2又比BA.1传播速度高出60%多。三是受近期疫情的多数新冠感染者无症状或症状轻微造成发现难的影响。由于约90%的人完成了新冠疫苗接种，人群已经有一定的免疫力，同时，奥密克戎毒株致病相对较弱，这就使得相当比例的感染者没有症状或症状特别轻，难以发现，这给疫情防控增加了困难。

“因此，这就需要我们的防控措施能够更加敏感地捕获疫情，并能更快、更准地做出反应。”吴尊友强调，“动态清零”仍然是控制这次疫情的总方针，要求各地能及时发现疫情、及时阻断传播、及时治疗病人，做到发现一起、控制一起、消灭一起。

吴尊友表示，发现疫情、阻断传播、治疗病人等措施综合应用构成了“动态清零”的核心内容。“动态清零”的灵魂是及时、准确、全部干净地斩断传播链，不让病毒继续在人群中传播扩散，把病毒消灭在疫情所在地。

吴尊友指出，当前发现疫情的主要措施包括：对入境人员隔离观察，对涉及境外冷链及货运相关人员日常监测，对密切接触者隔离观察，对发热门诊或疑似感冒的就诊者核酸检测，在疫情发生后开展一定规模局部人群的核酸检测或多轮的局部全员核酸检测，等等。这些发现疫情的措施必须实施的早、快、准，才能把疫情遏制在萌芽中。

阻断传播的措施主要包括：戴口罩、手卫生和保持社交距离等个人防护措施，在疫情发生时对局部封控限制人员流动，对密切接触者或次密接接触者进行隔离，对新冠病人进行治疗等。治疗措施主要包括：中医药治疗，恢复期血浆或中和抗体应用，对症治疗，特效药，心理康复治疗等。