为何要坚持动态清零？中疾控专家详解

人民网北京4月1日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

会上，有记者问到，奥密克戎传播迅速且绝大部分是无症状，在这种情况下为什么仍然要坚持“动态清零”？

对此，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友强调，必须坚持动态清零。他分析，第一，尽管奥密克戎BA.2.毒株流行时具有较高比例的无症状感染者，但由于其传播速度快，短时间内会产生大量的感染者，且造成的死亡总数依然很高。通过分析国外一些国家公布的数据可以看出，奥密克戎毒株流行期间造成的死亡数，比德尔塔毒株流行期间同期造成的死亡数还要高。这说明，奥密克戎毒株的流行，对一个国家或地区的危害依然是十分严重的。因此，必须力争在短时间内控制疫情。第二，我国的防控实践证明，动态清零，依然是控制新冠疫情的最经济、最有效的防控策略。

吴尊友说，做到动态清零，需要发现、管理每一个感染者，包括无症状感染者。对于无症状感染者来说，确实存在发现难的挑战。针对这一特点，可以借助一些技术手段。第一，通过大数据协助流行病学调查理清传播链，对密切接触者追踪，发现传播链上的无症状感染者。第二，将监测防线再前移一步，通过“抗原筛查+核酸诊断”的监测模式，尽早发现无症状感染者，切断传播链条。

“应该承认，奥密克戎变异毒株由于传染性强、传播速度快，加上有一定比例的无症状感染者，使得动态清零的难度更大了、动态清零所需要的时间可能更长了，但只要从严从实从快把防控措施落实到每一个环节，一定能够实现动态清零的目标。”吴尊友强调，在新形势下实现动态清零的主要挑战，就是针对奥密克戎变异毒株流行显示出来的传播隐匿性和速度快的新特征，要求更加灵敏的监测系统，以便更早地发现疫情，更快地落实各项防控措施。在这些过程中，特别需要大家的配合，尤其是早期病例的发现，病人积极主动的配合，在疫情控制方面尤为重要。