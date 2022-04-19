2021中国肿瘤学大会召开 发布《中国肿瘤整合诊治指南》

4月14日至17日，由中国抗癌协会主办，河南省肿瘤医院、中国整合医学发展战略研究院、河南省癌症基金会承办的2021中国肿瘤学大会（CCO）在郑州召开。本次大会旨在立足中国、放眼全球，聚焦肿瘤防治新理念，探寻临床科研新进展，在推广肿瘤防治成果过程中，更加关注人民健康及医疗均质化水平推进。

在本次大会新书发布环节，中国抗癌协会正式发布了肿瘤整合诊治指南《中国肿瘤整合诊治指南》（以下简称《CACA指南》）。据介绍，《CACA指南》是由2266位权威专家，历时1年多完成，该指南包括53种肿瘤，达2350页，共145万字，是以“整合理念”统领全篇、以“全程管理”贯彻始终、以“中国特色”凸显价值的肿瘤指南体系。

此外，本次大会还推出由12位院士领衔点评，23位专家集结献智的4场《CACA指南》精读系列巡讲。4场巡讲分别聚焦甲状腺癌、肝癌、前列腺癌、宫颈癌，多位院士、专家就医学界和公众关注的相关癌症治疗全程管理中的热点问题，聚焦核心学术观点，开展相关专题讲座与思想碰撞，同时为提升全国肿瘤诊治能力、推动“健康中国”建设贡献肿瘤医学界的集体智慧与力量。