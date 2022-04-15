直播预告：大肠癌发生肝转移怎么办？

2022年4月15日至21日是第28个全国肿瘤防治宣传周。今年宣传周主题是“癌症防治早早行动”。癌症本身有强大的转移性和侵略性，对癌症患者而言，最怕听到医生告诉自己，“你的癌症可能转移了”。那么，对于癌症转移，你又了解多少呢？大肠癌发生肝转移怎么办？

4月18日15:30，中国医学科学院肿瘤医院肝胆外科主任医师毕新宇将做客“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享癌症转移相关知识。

专家简介

毕新宇，中国医学科学院肿瘤医院主任医师，博士研究生导师，中华医学会外科学分会胆道学组委员，中国抗癌协会肉瘤专业委员会常务委员兼秘书长，中国抗癌协会肝癌专业委员会委员，中国医师协会肝癌专业委员会委员，北京医学会肿瘤学分会青年委员会副主任委员、中国抗癌协会肉瘤专业委员会青年委员会副主任委员、中国医促会肝脏肿瘤分会常务委员，中国医促会结直肠癌肝转移治疗专业委员会委员、常务秘书，中国医师协会外科医师分会肿瘤外科医师委员会委员，北京健康促进会中青年专家委员会肝癌专业委员会委员，《肝癌电子杂志》编委，《中国肿瘤临床》《中国综合临床》审稿专家等。

擅长：肝脏及胃肠道肿瘤的诊断及外科治疗、肝脏及腹腔疑难部位的复杂手术等。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。