拜耳：推动医疗创新 助力业务转型

拜耳在最近举办的2022年处方药全球媒体日活动中展示了其处方药业务持续转型的最新进展，公司旨在通过为患者提供新的治疗选择，实现长期、可持续的业务增长。

“我们正向药物开发的未来大胆迈进，大力投入生物医学与技术革命的前沿领域。拜耳在心脏病学、影像诊断以及女性健康领域一直受全球认可，同时我们也在积极拓展在肿瘤领域的业务，不懈努力为患者带来新型治疗手段，改进当前的治疗模式，”拜耳集团管理委员会成员、拜耳处方药事业部全球总裁Stefan Oelrich说。

拜耳在现有优势竞争力（例如小分子治疗领域专长）基础上继续发展，并扩展进入新治疗模式。拜耳目前正在进行约50项临床试验项目，覆盖不同潜在治疗模式以及多种适应症，重点关注肿瘤、心血管与女性健康领域。

在肿瘤领域，拜耳的工作聚焦在具有潜力颠覆癌症治疗方式的差异化方法。拜耳在过去5年推出了3款产品，大力拓宽肿瘤领域实践，应用多种治疗模式，专注于那些医疗需求尚未得到满足的领域。

前列腺癌也是拜耳重点关注的领域之一。基于目前相关的积极临床数据，拜耳正在通过一个广泛的开发项目研究该化合物，其中包括另外3项正在进行中或计划进行的大型临床研究，旨在评估其用于治疗前列腺癌的广阔潜力。基于III期临床试验ARASENS的积极数据结果，拜耳近期已将诺倍戈的潜在最高销售额提升至30亿欧元。

与此同时，拜耳还在继续投资有潜力能解决其他未满足需求的癌症治疗领域，包括靶向放射性药物（特别是靶向α疗法）、下一代免疫肿瘤学（包括肿瘤细胞疗法），以及精准分子肿瘤学疗法。拜耳将自身在小分子领域的专长与近期收购 Vividion所获得的化学蛋白质组学技术平台相结合，能解锁以往无法成药的肿瘤靶点，从而为公司研发产品线提供未来动力。

作为女性健康领域公认的领导者，拜耳一直致力于提供创新解决方案，满足女性在人生不同阶段的需求。拜耳不仅通过研究发现新型治疗方案，用于妇科疾病领域高度未满足的医疗需求，还致力于解决更年期女性的健康需求。在中国，拜耳多年来持续不断为本地女性患者带来更多创新型妇科治疗手段。

当前医疗卫生系统资源有限，人口持续增长及持续老龄化，生活方式也在发生改变，这些都在导致心血管疾病与癌症等慢性疾病日益高发。因此，社会对能够提供更优的诊断信息，同时有助于节省成本和时间的工具的需求正在不断提升。影像诊断可以通过先进的技术与产品来应对这一挑战，从而成为从根本上改变医疗卫生、扩大个体化医疗服务并改善患者诊疗效果的关键推动因素。拜耳凭借自身长期以来在放射学领域的专长，结合对患者与医生面对从肿瘤到心血管等不同疾病需求的深刻理解，能够提供从诊断到治疗的全面技术与解决方案。 拜耳正在开发一个平台，医疗卫生专业人士可以通过该平台集中管理由人工智能提供支持的医学影像及影像工作流程应用程序。相关解决方案由拜耳与第三方共同开发，旨在支持医疗卫生专业人士在复杂的诊疗过程中进行决策，为患者提供从诊断到治疗的明确指导。