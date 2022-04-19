防癌的真相（大健康观察）

癌症是严重威胁人民群众生命健康的一大类疾病的总称，在我国，最常见的癌症包括肺癌、乳腺癌、胃癌、肝癌、结直肠癌、食管癌、子宫颈癌、甲状腺癌等。

日前，人民日报健康客户端、中国抗癌协会大肠癌专业委员会、中国抗癌协会科普专业委员会、诺辉健康联合举办防癌科普活动，聚焦癌症防治知识，倡导高风险人群早防早治。

癌症为什么会发生

有人说“每个人身体里都有癌细胞”，这是危言耸听吗？

“这种说法有一定道理，因为我们并非生活在真空里，每个人体内多多少少都会有一些发生了基因突变的异常细胞，这些异常细胞有发展成癌细胞的潜质。”中国工程院院士、北京大学国际癌症研究院院长詹启敏指出，致癌因素十分复杂，包括化学、物理和慢性感染等外部因素以及遗传、免疫、年龄、生活方式等自身因素。大部分癌症是人体细胞在外界因素长期作用下，基因损伤和改变长期积累的结果，是一个多因素、多阶段、复杂渐进的过程，从正常细胞发展到癌细胞通常需要十几年到几十年的时间。

“大家不用过分担心，人类在进化过程中已经形成了强大的免疫监控系统。”詹启敏强调，尽管每个人体内都有“前癌细胞”产生，但这些错误细胞会被修复、纠正或被消灭掉，发展成恶性肿瘤的情况是极少数。

“癌症发病率升高最大的因素是什么？是年龄的增加。如果活得足够长，每个人都可能得肿瘤。”中国医学科学院肿瘤医院防癌科副主任张凯说，统计显示，癌症的发病率在四五十岁以后出现较大幅度增长，因此年龄增加是患癌最重要的因素，随着中国人均寿命不断提高，癌症发病率的提高也难以避免，对此要有清醒的认知。

如何预防癌症

癌症能预防吗？“当然可以。”中国医学科学院肿瘤医院内镜科主任王贵齐介绍，世界卫生组织提出，1/3的癌症完全可以预防，1/3的癌症可以通过早期发现得到根治，1/3的癌症可以运用现有的医疗措施延长生命、减轻痛苦、改善生活质量。

“癌症并不像大家想象得那么可怕。”王贵齐指出，通过远离烟酒、规律起居、合理膳食、保持健康心态等，就可以预防1/3的肿瘤发生。同时，有些癌症例如食管癌、胃癌、结直肠癌、宫颈癌等，在早期不仅可以治疗，还可以治愈。此外，通过规范化诊疗和多学科诊治，也能提高其他1/3恶性肿瘤患者的生存率和生活质量。

“从来就没有突然发生的肿瘤，只有突然发现的肿瘤。”王贵齐强调，肿瘤的发生和发展是一个多阶段缓慢的过程，就国内高发的食管癌、胃癌和结直肠癌来说，从身体正常到出现癌前病变、早期癌，最后发展到有临床症状的中晚期肿瘤，整个过程需要10到15年的时间，如果抓住这个时间窗口，及时做筛查进行预防，能在很大程度上远离肿瘤。

防癌怎么抓住“无症状期”

出现什么症状应该去做肿瘤筛查？

“几乎所有的肿瘤早期都没有典型症状，在我们自认为很健康的时候，就要主动进行早筛早诊，及时发现早期癌症和癌前病变。”王贵齐强调，高风险人群更需要重视早筛早诊，如果有肿瘤家族史，到40岁时无论有没有症状，都要主动做进一步的检查。例如，结直肠癌高风险人群有：饮食重口、多油低纤维，抽烟、经常饮酒、缺乏锻炼、超重和肥胖、年龄大于40岁、有肠道炎症史、有大肠癌的家族史等。

“当有症状再去就诊发现肿瘤，往往有50%的人失去了根治性治疗机会。”张凯说，要想获得根治性手段，就应该在无症状健康期去发现并治疗，特别是到了一定年龄或有高危因素的人群，要主动参加筛查。

“若有家族史，患肿瘤的概率会高一些。有5%—10%左右的患者会因家庭遗传而有这方面的缺陷，而90%以上的患者是因后天饮食起居的习惯、情绪管理不好等引起的。”中国医学科学院肿瘤医院胰胃外科病区主任田艳涛指出，幽门螺旋杆菌是胃癌重要的致病因，它存在于感染者的胃液、唾液、粪便中，可通过口、手、不洁食物、不洁餐具、水源等途径传染，因此要大力提倡公筷公勺，“即便在家吃饭，也应使用公筷公勺，每个人最好用自己的固定餐具。此外，筷子的清洁、消毒、防霉也很重要，建议每三个月更换一次。”

什么癌前病变需重视

“为什么很多肿瘤患者治疗效果不佳？重要一点就在于‘晚’字。”王贵齐指出，癌症的治疗效果和生存时间与癌症发现的早晚密切相关，发现越早，治疗效果越好，患者生存时间越长。

有的患者每年都进行体检，等发现癌症时为何仍然到了中晚期？张凯指出，一些常规的健康体检难以发现早期肿瘤，因此要定期进行更有效的防癌体检。目前肺癌、乳腺癌、肝癌、胃癌、食管癌、结直肠癌这六大肿瘤，包括宫颈癌以及泌尿生殖系统肿瘤，大部分都有确切的筛查手段和适宜技术。比如肺癌，可以选择胸部低剂量螺旋CT，乳腺癌可以选乳腺触诊+钼靶+超声进行筛查。

哪些病变是癌前病变？“很多人说息肉就是癌前病变。息肉是消化道黏膜上隆起的物质，可能是有炎性的，也可能是肿瘤性的。”王贵齐指出，肿瘤息肉分良性、恶性，若是炎症息肉，它发生肿瘤的概率很低，可以不做切除；若是肿瘤性的病变，尤其是进展的腺瘤，它发生癌变的概率非常高，需要进行规范的治疗。

一提到胃镜、肠镜检查，很多人的第一反应是——不方便、不舒服。“先要明确一点，并不是胃肠道不舒服的人就都要去做胃镜、肠镜。现在我们有非常有效的分层技术，可以通过初筛先来判断是否需要去做胃肠镜。”王贵齐介绍，比如有问卷调查，有便潜血检测、基因检测等无创技术，这些老百姓居家就可以检测，不需要到医院就能知道自己是不是高危人群。如果初筛发现确实是高危人群，这时候再去医疗机构进行胃肠镜的精筛诊断和治疗。