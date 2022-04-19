“早”就意味着机会和生命

第28届全国肿瘤防治宣传周（4月15日至21日）启动仪式日前在北京举行。今年宣传周主题是“癌症防治 早早行动”，旨在积极倡导每个人做自己健康的第一责任人，正确认识癌症、积极防控癌症，树立癌症预防理念，积极行动做到早预防、早发现、早诊断、早治疗，切实降低癌症带来的社会危害和疾病负担。

本届宣传周在国家卫健委疾病预防控制局指导下，由国家癌症中心、中国癌症基金会主办，中国医学科学院肿瘤医院承办。

国家癌症中心主任、中国医学科学院肿瘤医院院长赫捷院士指出，早期干预是有效降低癌症发病率和死亡率的重要手段，对癌症等重大慢性疾病而言，“早”就意味着机会，意味着生命。为深入贯彻“预防是最经济最有效的健康策略”的精神，国家癌症中心发起“中国居民癌症防控行动”，构建起基于网络大数据的管理平台和工作机制，运用达到世界先进水平的综合筛查手段，融合大数据、人工智能等尖端技术，对常见高发癌种及高危人群，开展早期预防、早期筛查，以期全面提高中国癌症早诊早治水平。

为了推进肿瘤预防，国家癌症中心推出“中国居民癌症防控行动”小程序，为18岁以上居民建立电子健康档案，提供个体化健康干预和指导、科学评估癌症风险因素及暴露水平、线上自助预约癌症筛查和体检、进行权威防癌科普等公益便民服务。

本届宣传周期间，国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院将举行百名专家在线义诊、百场防癌科普节目、防癌热点微博话题互动等系列活动。全国各肿瘤防控、科研、医疗机构及学术团体、公益组织等，将因地制宜组织开展丰富多彩的系列公益科普、义诊、培训活动，积极宣传普及癌症防治知识，共同营造全社会防癌抗癌的良好氛围。