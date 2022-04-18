想要“肠治久安”？早筛早诊早治是关键

肠道是人体最大免疫消化器官，被称为“第二大脑”。随着健康知识的普及以及人们对肠癌认知的多元化，肠癌的“防”和“治”被越来越多人关注。一定程度上来讲，预防是经济、有效、少痛苦的治疗方式，不断前移肠癌防控关口是关键。

今年全国肿瘤防治宣传周的主题是“癌症防治，早早行动”，围绕肠癌的防治工作，多位专家分享了相关知识。

做好预防 捕捉身体异常信号

“在接诊中，遇到最小的患者年龄只有2岁，最大的患者年龄有107岁。”日前，在由中国医师协会主办，中国医师协会结直肠肿瘤专委会、中国医师协会医学科普分会承办的“肠治久安”4·15全国肿瘤防治宣传周上，中国医学科学院肿瘤医院结直肠外科王锡山表示，虽然肠癌发病率高，肠癌患者跨越了不同的年龄阶段，但却并不可怕，大可不必谈癌色变。“关键要做好三级预防，尤其是要提高肠癌筛查意识，建立起防癌的体系和意识。”

王锡山表示，肿瘤是一个逐渐加大的过程，高危人群特别是有家族史的人群，都应该早做肠癌筛查。王锡山分享了一个有家族遗传史的典型案例，一家10口人，有7个人得肠癌，可见肠癌的家族史要特别得到重视。此外，还需注意“夫妻癌”，这是由于共同的生活方式和饮食习惯引起的。

“每个人都应该善于捕捉身体发出的异常信号，并在早期介入，肠癌是可防可治的。”王锡山强调。

定期体检 积极参与筛查

很多人肠道不舒服前往医院的患者，都会被医生建议做肠镜，也有很多人因为惧怕肠镜，迟迟不行动。做肠镜究竟是一种什么体验，真的需要惧怕它吗？首都医科大学附属北京友谊医院内镜中心主任医师冀明，为大家揭开了肠镜手术的神秘面纱。

冀明表示，大肠癌作为空腔胀气的癌症，早期没有症状，等出现症状都是晚期了。95%大肠癌都是从肠息肉转变来的，从肠息肉发展到腺瘤样息肉，到早癌再到大肠癌，一般需要5-10年的时间，给了人们很长的窗口期。如果早期能够做好肠癌筛查，在息肉阶段就给予切除，肠癌完全是可以预防的。

“肠癌最好的预防方法是做结肠镜，肠镜不仅能直观看清大肠内部情况，还能直接在肠镜下取活检，非常方便。”冀明建议，45岁以上的健康人群有条件都可以做肠镜检查，肠镜并没有特殊的禁忌症，即使是有高血压、糖尿病的患者，只要控制好血压和血糖，就可以做肠镜。

“医院常规的体检并非针对癌症而设。如果想在患癌前检查出相关病变，需要进行专门的防癌体检项目。”中国医学科学院肿瘤医院防癌科张凯提醒，在体检时要克服不愿意留大便的心理，提高大便潜血或大便基因检测的留便率，也有助于提高肠镜的利用率，帮助大家有效防肠癌。