鼻痒、打喷嚏、流鼻涕？花粉过敏这样应对

人民网北京4月14日电 （记者乔业琼）春天百花绽放，不仅是人们踏青赏花的时节，也是过敏症状易发的时节。那么，什么是花粉过敏？花粉过敏该如何科学防护和应对？中疾控分享了相关知识。

花粉过敏具有季节性特点

花粉是各类植物的雄性生殖细胞，花粉过敏是指有人吸入花粉后，产生过敏反应即花粉过敏症，是特应性体质患者被花粉致敏后引起的一系列的病理生理过程。花粉过敏为过敏科常见病，且发病率逐年上升，严重影响人类健康。主要表现为呼吸道和结膜的卡他性炎症，可伴有皮肤及其它器官的病变。

花粉过敏时会出现多种症状，可能出现鼻子鼻痒、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、呼吸不畅，呼吸道阵发性咳嗽、胸闷、气短、喘息、有白色粘液、突发性哮喘发作，眼睛发痒、眼睑肿胀，常伴水样或脓液分泌物，皮肤红肿、瘙痒等症状；严重时会出现疹子，甚至形成渗液。

花粉过敏的特点有：季节性，与空气中花粉浓度高峰一致；反复性，每年都发生；速发性，来得快，去得快，会急性发作；家族性，常有家族过敏史；有效性，用药效果好，立竿见影。

以北京地区为例，空气花粉浓度在全年有两次高峰期，一次在春季的3-5月，以榆科、桦科、柏科、杨柳科、松科等植物为主，在还没长出绿叶前就先长出花絮，花絮包含大量的花粉颗粒，随风播散；另一次在秋季的8-9月，以菊科、菊科蒿属、藜科、桑科、禾本科植物为主。

做好四步 科学防护和应对花粉过敏

首先，要避免直接接触花粉源。减少户外时间是最有效的防护措施。如需出门在外或户外运动，出门前应关注近期花粉浓度，花粉浓度较高时，要强化个人防护且尽量避免长时间暴露，尽可能选择清晨、夜晚或雨后等花粉浓度较低的时候外出。戴好一次性医用口罩、帽子、护目镜，穿长袖的衣服，尽量避免与花粉、柳絮的直接接触。

其次，要尽量避免花粉进入居室。室外花粉浓度高的时候，也需要减少开窗时间，及时清理或喷水湿化室内飞絮，使用吸尘器及时清理并利用空气净化器以减少室外花粉的进入。

第三，要加强个人健康防护。外出回家后注意洗手、洗脸，必要时稀盐水清洗鼻子、眼睛，更换沾到花粉的衣物。

第四，可以考虑寻求药物支持。如可在花粉期到来的前两周选择使用抗过敏药物。外出时最好带上脱敏药物，若遇皮肤发痒、全身发热、咳嗽、气急时，应迅速离开诱发环境并及时服药。一旦出现哮喘症状，赶紧服药并及时到医院就诊。有过敏症状的居民可预约医院的过敏科或变态反应科寻求专业治疗。

最后，是要注意清淡饮食。多喝水，多食用水果、蔬菜等食物，少食辛辣刺激性食物。

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