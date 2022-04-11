年轻人也会得帕金森！专家提醒注意这三个早期症状

人民网北京4月11日电 （记者乔业琼）4月11日是世界帕金森日。作为一种常见的神经功能障碍疾病，帕金森病主要影响中老年人，多在60岁以后发病，但其实在年轻人中，同样也会出现帕金森病。早发现、早诊断、早治疗，对于帕金森病来说非常重要。

“目前帕金森病出现年轻化趋势，甚至50岁以前，有很多人就会出现帕金森病的症状。”解放军总医院第一医学中心(301医院)神经外科主任医师徐欣表示，年轻人也会得帕金森，特别是家族中有亲属患有帕金森病的，尤其是直系亲属，受显性遗传影响，其子女更容易得帕金森病。

那么，帕金森病的早期症状都有哪些呢？北京医院神经内科主任医师苏闻介绍，首先，震颤是一个非常重要的指标，叫做静止性震颤；其次，是运动的减慢，比如系鞋带、走路、写字等，如果出现减慢的情况，可能和帕金森病有关。

“另外，还有一些更早期的临床症候。比如，快动眼期的睡眠障碍，即在睡眠时从床上坠倒，或者大喊大叫、反复做梦；出现特别明显的嗅觉障碍；相对比较持续的便秘，尤其这三个非运动症状同时出现时，要特别注意。”苏闻强调。

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