中疾控专家：奥密克戎变异株对没有接种疫苗的老年人危害非常大

人民网北京4月12日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆介绍，根据研究和监测显示，奥密克戎变异株会导致重症、导致死亡。由于各个国家监测的标准和方法不一样，疫苗的接种率不一样，感染的背景不一样，感染的人群不一样，数据显示各个国家奥密克戎导致的重症和死亡的比例也是不一样的。

“但是有一个趋势和特征，如果没有接种疫苗的话，老年人和包括有慢性基础性疾病的人，重症和死亡的比例比较高，这让我们特别担忧。”王华庆说，世界卫生组织每天发布各个国家和相关地区的发病数和死亡数，在奥密克戎变异株流行期间，发病达到了历史最高峰，病死人数也达到了高峰。比如，美国在奥密克戎流行期间，连续5周报告的新冠病死数超过了1.5万例。

王华庆还说，根据香港卫生署提供的信息，在香港特别行政区奥密克戎变异株流行时，未接种疫苗的全人群病死率达到2.87%，没接种疫苗的80岁以上的老人病死率高达15.68%。另外，根据香港最新一项研究，在本次香港奥密克戎疫情当中，60岁以上人群死亡风险是30岁以下人群死亡风险的252倍。所以通过以上数据，可以看到奥密克戎变异株对于老年人，尤其是没有接种疫苗和有慢性基础性疾病的老年人带来的危害是非常大的。