直播预告：又到“减肥季” 如何科学减重减脂？专家来支招

肥胖是滋生疾病的温床，随着我国肥胖人口日益增多，肥胖导致的代谢性疾病发病率逐年升高，对患者生活质量造成很大影响，也增加了社会的医疗负担。那该如何科学减重减脂？

4月13日16:30至17:30，首都医科大学附属北京友谊医院副院长张忠涛，首都医科大学附属北京友谊医院普通外科中心减重与代谢外科副主任医师刘洋将做客“人民好医生”APP直播间，与大家分享健康减重相关科普知识。欢迎届时收看。

专家简介：

张忠涛，医学博士，主任医师，教授，博士生导师，卫生部有突出贡献的中青年专家，享受国务院颁发的政府特殊津贴。现任首都医科大学附属北京友谊医院副院长, 国家消化系统疾病临床医学研究中心副主任，国家消化系统疾病临床医学研究中心普通外科分中心主任，首都医科大学普通外科学系主任，首都医科大学附属北京友谊医院外科教研室主任，北京市消化疾病中心副主任。兼任中华医学会外科学分会副主任委员（兼任结直肠外科学组组长），中国医学装备协会外科医学装备分会会长，国家卫健委能力建设和继续教育外科学专家委员会副主任委员（兼任减重与代谢外科专业委员会主任委员）。

刘洋，医学博士，中国农工民主党党员，首都医科医科大学附属北京友谊医院普通外科中心减重与代谢外科副主任医师。国家卫健委能力建设和继续教育外科学专家委员会减重与代谢外科专委会委员，中华肥胖与代谢电子杂志青年减重与代谢外科医师联盟共同主席，北京医师协会减重与代谢外科医师分会理事兼总干事，大华北减重与代谢外科联盟秘书处总干事，中华医学会消化内镜学分会微创减重治疗协作组委员，中国医师协会外科医师分会肥胖和糖尿病外科医师委员会青年委员，中国医师协会消化医师分会微创减重专业委员会委员。

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