转存！蔬菜食材这样存放才能更保鲜

人民网北京3月31日电 （记者乔业琼）近一段时间以来，很多网友咨询，精挑细选、精打细算买到的蔬菜应该如何保存？对此，上海市疾控中心整理出一份保鲜攻略，让蔬菜可以保持更久的鲜活。

捆扎蔬菜先预冷散热。买回来的捆扎蔬菜先进行预冷散热，通过降低蔬菜温度的方式延长保质期限。将捆扎的蔬菜分离开，摊晾在阴凉通风处，现在的气温条件下，青菜等绿叶菜一般2-3个小时，花椰菜、包菜等球茎类蔬菜放置4-5小时左右，温度就会降下来。如果家中冰箱比较空，也可以放置到冰箱冷藏散热，效果会更好。

常见蔬菜保鲜技巧。来源：上海市疾控中心微信公众号

不要在存储前清洗蔬菜。尤其是绿叶菜，在保鲜之前是不能清洗的。一些地茎类、果类蔬菜虽然是可以清洗的，但一定要用干净的自来水，最好是流动水，清洗后晾干后再保鲜，否则容易腐烂。总体上来说水分越少的蔬菜越耐储存。另外，西蓝花、胡萝卜、豌豆、西葫芦等蔬菜如果一个星期内吃不完，可以将蔬菜焯水后晾凉，分装进保鲜袋放入冰箱冷冻。

不要频繁或者长时间打开冰箱。不要频繁或者长时间打开冷藏室门拿取蔬菜，温度大起大落对保鲜不利，建议提前计划好，快速拿取。冰箱冷藏室温度调整至2-4℃左右最佳，切不可塞太满，四周都要留出2-3cm左右的缝隙。1-2天检查蔬菜品质，对于叶片黄化的蔬菜要及时取出去掉黄叶，有表面腐烂的蔬菜要丢掉整包蔬菜，以免污染其他蔬菜的可能。

按需购买蔬菜。买多少蔬菜取决于每天需要吃多少蔬菜，中国居民膳食指南建议餐餐有蔬菜，保证每天摄入300-500克蔬菜，深色蔬菜要至少占一半。简单来说，建议成年人每天要吃一斤蔬菜，也就是500克，小朋友可依据年龄适当减少。假设三口之家，人均每天1斤菜，3口之家每天3斤，乘以天数，就是需要备货的量了。

推荐多种蔬菜混搭。中国居民膳食指南建议，每天要吃至少12种食物，每周25种食物，买蔬菜时要注意多种兼顾，叶菜+根茎+菌菇的混搭，在种类和保存期限方面都可以兼顾到。

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