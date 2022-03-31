“擦边球”低俗营销为何屡禁不止

3月30日，针对卫龙辣条包装被指打低俗擦边球一事，“卫龙美味”回应称深表歉意，公司非常重视广大网友和消费者的意见，决定停止有争议文案包装的生产，同时进行版面文案及设计的优化。

在产品包装被指低俗、监管部门介入调查的情况下，卫龙公开致歉、宣布整改并不出人意料。3月30日当天，“卫龙致歉”话题一度登上微博热搜榜榜首，短时间内总阅读量超过3亿人次，足见其关注度。

卫龙的包装印有“约吗”“强硬”等词汇，算不算低俗？很多网友认为，这是打色情擦边球，卫龙被指低俗营销并不冤。也有部分网友认为不宜“抠字眼”，况且广告语涉嫌低俗不一定等同于违法。事实上，卫龙在致歉中也没承认自己“低俗”“色情”，而是强调存在“争议”。

低俗营销为何屡禁不止？除了“流量焦虑”作祟、惩治力度不够等因素外，个中缘由或许就藏在“争议”二字里。在“注意力稀缺”的网络时代，扩大品牌知名度并非易事，砸下真金白银也不一定有多大效果。于是，一些商家就动起了打擦边球的心思，更有甚者，把“不怕有争议，就怕没人理”“广告营销要打好擦边球”等奉为圭臬。

打擦边球是技术活，也是“风险活”，稍不留神就会“人仰马翻”。最近，日化龙头宝洁因一篇“女人脚臭是男人的5倍”的推文登上热搜，知名卫生巾品牌洁婷因在广告中“晒女生穿安全裤床照”引发争议，被批为“赚女性的钱还侮辱女性”。随后，宝洁和洁婷都“诚恳道歉”，事件就此告一段落。

如果低俗营销事件常以道歉了之，恐怕这股不良风气很难刹住。客观而言，法律也难以做到面面俱到、事无巨细。广告法规定，广告不得“妨碍社会公共秩序或者违背社会良好风尚”“含有淫秽、色情、赌博、迷信、恐怖、暴力的内容”，但这些规定具有一定的模糊性和笼统性，加之新修订的行政处罚法新增了“首违不罚”的规定，所以一些打擦边球的商家逃过了监管部门的处罚。

把低俗当创意，把色情当卖点，把歪路当捷径，游走在道德和法律的边缘，迟早要当众“翻车”，即使一时赚得流量，最终也会落得“成也流量，败也流量”的结局。前车之鉴历历在目，奉劝某些品牌长点记性，切勿心怀侥幸、自作聪明，否则只能自毁形象。

遏制打擦边球的低俗营销现象，相关部门应及时“亮剑”，该警告的警告，该重罚的重罚。除依法严惩外，商业营销的底线和边界有必要进一步明确，比如监管部门定期公布具体案例、司法机关加强以案释法、新闻媒体充分发挥舆论监督职能，及时向商家亮出相对明确的底线、“红线”，使其不敢、不能、不想乱打擦边球。

值得注意的是，卫龙的产品主要消费群体是中小学生，这种打色情擦边球的低俗营销危害深远，对此全社会都要保持“零容忍”、露头就打的高压态度。（陈广江）