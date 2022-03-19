“三月不减肥，四月徒伤悲”。春暖花开时，又是一个减肥季。那么，科学减肥应该注意哪些饮食问题呢？本期《1分钟养生课》邀请中国营养学会注册营养师吴佳，从薯类的碳水化合物含量进行分析，为广大网友进行科普讲解。

“土豆不是蔬菜。'土豆丝盖饭'就是主食加主食的搭配，这是因为薯类真的不是蔬菜。”吴佳强调。

她举例说，以白米饭做对标食物，每100克蒸熟的白米饭，大约含有25.9克的碳水化合物。而薯类大多都富含淀粉，即碳水化合物。比如，每100克土豆里面大约含有17.2克左右的碳水化合物，每100克洋姜里面，含有15.8克左右的碳水化合物，这些碳水化合物的含量只比米饭少一点点，所以吃了薯类就要少吃米饭。

除了薯类，哪些蔬菜的淀粉含量比较高？吴佳介绍，比如莲藕、荸荠、菱角等。100克莲藕中含有16.4克左右的碳水化合物，而菱角中的碳水化合物高达每100克21.4克左右。

“还有，虽然大多数坚果都是高脂肪、高蛋白的食物，但板栗就与众不同。”吴佳表示，板栗中的碳水化合物含量高达每100克42.2克左右，而且熟的板栗还会再略高一些。所以如果已经吃了不少的板栗，那就要少吃一些米饭。

“此外，用红豆、绿豆、豌豆、芸豆制作的菜品，也要当做主食来吃。比如豌豆泥、芸豆汤。还记得那句话吗？别拿豆包不当干粮。”吴佳说。