直播预告：聊聊结核那些事

结核病又称痨病和“白色瘟疫”，是一种古老的传染病。结核病与人类长期共存，我们该如何防止它的侵犯？得了结核病又该如何配合治疗？

12月24日14:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端邀请首都医科大学附属北京胸科医院结核一科主任初乃惠做客直播间，与大家“聊聊结核那些事”，欢迎届时收看。

嘉宾简介

初乃惠，首都医科大学附属北京胸科医院结核一科主任，教授，主任医师，博士研究生导师。中国防痨协会临床试验专业分会主委；中国防痨协会NTM专业分会副主委；中国防痨协会委员；北京防痨协会副理事长；北京医学会结核病学分会副主委；国家药监局药物评审专家，临床试验数据核查员；中国防痨杂志副主编，中华结核和呼吸杂志等编委。国家重大专项课题负责人，发表论文一百余篇，SCI三十余篇，主编专著3部、北京市科技进步二等奖等。

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