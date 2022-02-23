直播预告：如何预防糖尿病引起的并发症及基层糖尿病用药选择

糖尿病是一组由多病因引起的以慢性高血糖为特征的终身性代谢性疾病。长期血糖增高，大血管、微血管受损并危及心、脑、肾、周围神经、眼睛、足等。糖尿病引起的并发症应该如何预防？如何降低患者心血管疾病、肾病等并发症的发生风险？随着用药知识的普及，在基层糖尿病防治和我们日常生活中应该如何做到科学用药？

2月23日15:00，北京大学人民医院内分泌科主任医师纪立农教授将做客“人民好医生”健康科普直播间，对于糖尿病并发症等一系列问题进行解答，千万不要错过。

专家简介：

纪立农，主任医师，二级教授，博士生导师，中央保健会诊专家。现任北京大学人民医院内分泌科主任，北京大学糖尿病中心主任，国际糖尿病联盟西太平洋区主席，中国卒中学会副会长，中国老年内分泌代谢学会主任委员，中国医师协会内分泌代谢医师分会副会长。曾任中华医学会糖尿病学分会主任委员，国际糖尿病联盟副主席，中国医师协会内分泌代谢医师分会会长。

擅长：主要致力于内分泌科临床工作和糖尿病分子遗传学的研究。

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