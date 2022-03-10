直播预告：如此“肾”好——专家谈怎样应对肾脏疾病

今年的3月10日是第17个世界肾脏日。设立世界肾脏日，目的在于提高人们对慢性肾脏疾病及与其相关的心血管疾病的高发病率和高死亡率的认识，让人们认识到早期检测和预防慢性肾病是全球急切需要解决的问题。

肾病是肾脏病变的统称，指由各种原因引起肾脏结构和功能改变，从而导致肾脏病理损伤、血液或尿液成分异常等病症，主要表现为血尿、蛋白尿、水肿、高血压、贫血、腰痛、少尿等症状。需早发现、早诊断，以防进展为慢性肾衰竭。

3月10日11:00至12:00，浙江省中医院党委副书记、副院长何强将做客“人民好医生”健康科普直播间，与大家就慢性肾病的综合管理的相关问题进行分享，让更多人关注人了解肾脏的重要性，共同守护肾健康。千万不要错过。

专家简介：

何强，浙江省中医院党委副书记、副院长，医学博士，主任医师，教授，博士生导师。浙江省重点学科（肾脏免疫学）学科带头人，浙江省中医药重点学科（血液净化学）学科带头人，浙江省中医药肾脏病重点实验室主任。主持国家重大新药创制科技专项1项，国家自然科学基金项目2项，其他省部级等各类科研项目近20项。以第一作者或通讯作者发表SCI论文50余篇，授权国家专利7项。获浙江省科学技术一等奖1项，二等奖3项。

擅长：长期从事肾脏移植和肾脏病的临床和科研和教学工作，在移植肾临床免疫耐受诱导、器官移植相关免疫分子的作用机制、肾脏损伤尿液标志物检测、高品质透析和血液净化技术开发、微创技术、腹膜透析置管、难治性肾病相关分析机制的研究及新型免疫抑制剂的应用等方面有较深入的研究。

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