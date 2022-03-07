使用漱口水不能替代刷牙

随着人们对牙齿健康重视程度的加深，漱口水被越来越多的人所接受。市面上不少漱口水都打着“刷牙漱口水”“医用漱口水”的旗号，甚至称用其漱口可替代刷牙。

对此，天津德倍尔口腔主治医师刘大为表示，没有任何漱口水可以替代刷牙。通过漱口，可以冲掉口腔内一部分食物残渣，但是不能除掉附着在牙齿表面的软垢和牙菌斑以及隐藏在牙缝中的食物残渣。

“正确的刷牙方法是，牙刷加上牙线。通过牙刷可以去除牙齿表面软垢以及窝沟等位置60%的软垢。而剩下40%的软垢，则需要通过牙线进行清除。”刘大为说。

目前，市场上还流行一种水牙线，也被称为冲牙器，可以配合日常刷牙一起使用。“水牙线的主要作用就是通过高压水柱来冲刷牙缝等牙刷比较难清洁的位置，进而清除藏在这些位置的污垢、牙菌斑。” 刘大为说。

牙线是通过物理摩擦的方式带走污垢、牙菌斑，对于排列比较紧密的牙缝，水牙线是没有效果的。膨胀牙线柔软，遇水会散开，清洁作用较强。水牙线更适合牙齿缝隙大的人使用，但其并不能替代牙线，牙线清洁缝隙会更彻底。

刘大为提醒，最有效的牙齿清洁方式就是刷牙，它的“霸主”地位不容撼动，其他清洁方式都不能代替刷牙。对于有需要的人群，可以在医生的建议下选择合适的漱口水。有些含药物的漱口水不要长期使用，因为长期使用可能导致口腔内部菌群失调、破坏口腔天然的防御能力，还有牙齿着色的可能。