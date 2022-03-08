直播预告：慢性肾脏病患者如何管理血压？

今年3月10日将迎来第17个“世界肾脏日”。近年来，肾脏疾病已经成为影响国民健康的重要因素。肾脏病不仅会引起肾衰竭和尿毒症，还会引发高血压等一系列严重疾病，危害人体的健康。那么，慢性肾脏病的危害有多大？全身哪些器官的健康也会“受牵连”？在日常生活中，慢性肾脏病患者该如何管理自己的血压？

3月9日14:30，北京中医药大学东方医院肾病科主任秦建国将做客人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享慢性肾脏疾病相关知识，欢迎届时收看。

专家简介

秦建国，医学博士，主任医师，教授，博士研究生导师，博士后合作导师。北京中医药大学东方医院肾病科主任、北京中医药薪火传承“3+3”工程郭士魁名家研究室传承负责人、世界中医药联合会青年中医培养工作委员会常务理事兼秘书长、中国中医药信息学会肾病、专科专病诊疗分会常务理事、中国民族医药委员会肾病专业委员会常务理事、世界中医药联合会内科、肾病专业委员会理事、中华中医药学会内科、肾病专业委员会委员、北京中医药学会肾病专业委员会常务委员。

擅长：

慢性肾功能不全、高血压肾病、糖尿病肾病、肾病综合征、IgA肾病、紫癜性肾炎、膜性肾病、痛风、慢性肾小球肾炎、尿路感染、结石、前列腺增生、冠心病、慢性心力衰竭、高脂血症、甲状腺功能低下、水肿、心悸、失眠、神经性头痛、脾胃病、月经不调、痛经、乳腺结节、更年期综合征、卵巢早衰、肺结节、急慢性咳嗽、带状疱疹、急慢性湿疹等。

如何收看直播：

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