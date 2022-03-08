阿胶虽补 也不是想吃就吃

随着养生理念的普及，越来越多的人喜欢买阿胶用来送礼，特别是在春节这种中国传统的节日，阿胶成了人们滋养身体、孝敬父母、走亲访友的理想选择。但是我们应该如何合理地服用，才能充分地发挥其保健作用呢？

与人参鹿茸齐名

阿胶具九大功效

阿胶在古代的《神农本草经》中，已列为上品，随着历史的沿革，历代的本草中，都对阿胶加以记载，《中华人民共和国药典》也将其收入其中。阿胶是补血圣药，与人参、鹿茸并称为“补身三宝”。

本品为马科动物驴的干燥皮或鲜皮经煎煮浓缩制成的固体胶。阿胶呈长方形块、方形块或丁状。黑褐色，有光泽。质硬而脆，断面光亮，碎片对光照视呈棕色半透明状。气微，性味甘，平。归肺、肝、肾经。其有补血止血，滋阴润燥之效。用于血虚萎黄，眩晕心悸，为治血虚的主药。对吐血、便血、崩漏、阴虚咳嗽、虚烦不眠、阴虚发热等患者都可服用。

现代药理研究发现，阿胶具备9大功效：

纠正失血性贫血。

减少肿瘤患者化疗引起的白细胞减少及免疫力低下等副作用。

提高细胞免疫和体液免疫功能, 表现为正向调节作用。

抗休克，扩张血管, 缩短活化部分凝血酶原时间，提高血小板数, 降低病变血管的通透性。

提高血清钙、磷含量。

使营养不良型肌软跛瘫症状逐渐减轻。

提高耐疲劳能力、耐寒能力和耐缺氧作用。

对铅所致海马CA3 区神经元超微结构及功能的损害均具有保护作用。

具有促进正常菌群的生长, 维护机体微生态平衡。

吃阿胶有禁忌

这几类人需谨慎

阿胶虽说可以滋补身体，也经常添加到食品中，不过，服用阿胶还是有不少门道的，吃得不对反伤身。

阿胶自古出山东东阿，请选择地道药材，效果佳；

感冒期间不宜服用；

用量为三至九克，建议起初服用的剂量从最小量开始，宜饭前、睡前服用；

凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用；

服用后如出现胃胀满，不思饮食，应停服；

月经期间应根据自己的体质酌情服用；

服用阿胶期间，不要喝茶水，食萝卜；

孕妇、儿童、高血压、冠心病、糖尿病患者应在医师指导下服用；

如果服用的西药品种较多，或正在服用通便的中药时，不宜服用；新品有燥性，建议妥善放置一年后，检查性状未改变后方可服用，不易上火。

自己动手

吃出阿胶新花样

除了市场上常见的阿胶膏、阿胶口服液，阿胶的服用方法还有很多，不妨自己动手试一试。

阿胶冻 阿胶250g，砸碎。放入带盖的汤盆或瓷碗中，加黄酒250g，浸泡1-2天至泡软加冰糖250g克，加水100ml，加盖，水浴蒸至完全溶化，取出放冷后至冰箱存放。每天早晚各服一匙，温开水冲服。此外，还可在水浴完全蒸化时，加入炒香打碎的黑芝麻和核桃仁继续蒸10分钟。

阿胶粥 大米或小米100克，阿胶15克（砸碎），冰糖50克做成粥，服用。

阿胶酒 阿胶400克捣碎，加黄酒1500ml，火上慢熬，待阿胶全部烊化时，关火装瓶用。

牛奶冲服 将阿胶粉碎成细粉状，每次取阿胶粉一匙（约3至4g）放入杯中，依个人口味，加入热牛奶、豆浆等（80℃以上）边加边搅拌，使阿胶粉充分溶化后服用。

炖品 与鸡炖、与鱼炖、与红参大枣同炖等。

文/张宏伟（北京积水潭医院）