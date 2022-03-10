世界肾脏日：专家教你如何保持肾脏健康

今年的3月10日是第17个世界肾脏日。肾脏病有“隐形杀手”之说，是一种顽固、隐匿的疾病，对于肾脏病，早防早治，始终是上策。

“肾脏可以说是人体内有自净功能的‘下水道’，同时，还具有内分泌功能，参与调节血压、红细胞分化、钙磷代谢等。”武汉大学人民医院（湖北省人民医院）肾病内科主任医师梁伟介绍，从显微镜下观察，肾脏由无数个肾单位构成，这些肾单位轮流交替工作，只有这些基础的肾单位损失超过50%~80%以上，才会出现比较轻度的临床症状。因此，很多肾脏病有典型临床症状的时候已经发展到了晚期。

“尿中有泡沫、尿色发红、起夜次数多、水肿、胸闷、乏力等症状是肾脏的求救信号。”梁伟医生表示，如果发现上述相关症状，应及时就诊肾内科。肾脏病早中期可能没有任何症状，因此，健康体检中的尿常规检测也是必不可少的。

“糖尿病、高血压、高尿酸血症、肥胖、肾病家族史以及反复发作扁桃体炎、鼻炎等，都是导致慢性肾脏病的相关危险因素。”梁伟医生说，存在致病危险因素的人群，尤其要重视肾脏健康，做好定期体检，早期发现、规范治疗，可以很大程度预防和延缓肾脏病的进展。

肾脏病的预防是重中之重，梁伟医生提示，日常生活中，要坚持低盐、低脂、优质蛋白的饮食；预防高血压、高血糖、高尿酸血症等；保持规律作息，避免过度劳累和熬夜，熬夜会导致肾损伤或加速肾脏病进展；避免感冒，感冒是肾脏病诱发和进展的重要因素；避免滥用药物，用药要在专科医生的指导下进行，避免肾毒性药物的使用。