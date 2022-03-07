铺就“健康路”，医疗服务惠民生（民生共话）

没有全民健康，就没有全面小康。2021年，中国着力保障和改善民生，加快发展社会事业，健康中国建设“成绩单”引人瞩目。今年的政府工作报告指出，过去一年，改革疾病预防控制体系。把更多常见病等门诊费用纳入医保报销范围，住院费用跨省直接结算率达到60%。

今年如何继续完善多层次医疗保障体系，加快实施健康中国行动，为人民提供全方位全周期健康服务？就此话题，本报记者采访了参加全国两会的代表委员。

在线医疗发展迅速

“如今，不少边远山区的老百姓也学会了用智能手机查看日常疾病预防知识，一些乡镇卫生室、诊所及乡村医生开始通过‘互联网+医疗平台’进行辅助诊疗，老百姓在家门口也能看大病、看急病。”全国人大代表、好医生药业集团董事长耿福能说。

在线医疗的迅速发展，方便了群众就近看病、网上就医。“去年，江苏省新增加了80个农村区域性医疗卫生中心，现在基层就医条件有了很大的改善，尤其是远程医疗服务发展很快，已经覆盖江苏省92%的乡镇卫生院、社区卫生服务中心。”全国人大代表、扬州大学医院管理研究院院长王静成说。

随着“互联网+”医疗服务模式不断创新，医院的全业务流程正向移动互联网延伸，但受限于技术、居民接受度、医保政策等因素，基层互联网医院发展较慢。

“我建议相关部门支持那些为乡村医生服务的互联网医院平台发展，将村医诊所、卫生室纳入进来，长期帮扶，提升诊所、卫生室的业务能力，从而更好地服务百姓。”耿福能说。

全国政协委员、浙江大学原副校长罗建红同样关注基层互联网医院的发展。“我所在的民主党派农工党中央已提交相关提案，建议强化顶层设计，健全基层互联网医院的数字化支撑体系。”他告诉记者，这份提案建议加快互联网诊室试点，促进基层吸引大医院的专家资源，为家庭医生签约居民提供优质服务。同时，进一步强化区域范围内医院信息平台功能指引、数据标准等推广应用，统一数据接口，为信息互通共享提供支撑。

医保“含金量”不断提高

基本医保制度“提档升级”，是推进健康中国建设的重要内容，也是代表委员们关注的焦点。

“十四五”开局之年，中国基本医保制度的“含金量”不断提高，待遇保障质量稳步增长，群众药耗负担显著减轻，参保人员的获得感大幅提升。2021年，城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障机制累计惠及1.2亿患者，减轻用药负担411.6亿元；42个胰岛素专项集采品种平均降价48%，人工髋关节、膝关节集采产品平均降价82%；2021版药品目录品种增至2860种，67种谈判药品平均降价62%，14.2万家医药机构供应谈判药品，国谈药全年累计惠及患者1.4亿人次、减负1500亿元。

“江苏在全国率先开展高值医用耗材专项治理，每年可节约采购资金约25亿元；药品执行集采后，医保‘救命钱’更好地用在了刀刃上。”王静成说。

“但是，现行医保政策中还存在重特大疾病医疗救助病种范围较窄、医疗救助年度最高限额和报销比例较低的问题。”全国人大代表、甘肃省临夏回族自治州广河县西坪村党支部书记马天龙呼吁进一步扩大重大疾病医疗救助范围、提高保障标准，并建议在现有国家规定的纳入医疗救助的重特大疾病病种基础上，将一些治疗费用较高、患病人口较多的病种纳入医疗救助重特大疾病病种范围。

让生活方式更健康

数据显示，2021年末，60岁及以上人口占全国人口的18.9%，其中65岁及以上人口占全国人口的14.2%。

“快速老龄化带来诸多社会问题，其中健康问题尤为突出。成熟的健康管理能为逐步走向老龄化的社会提供有益有效的前、中、后各个阶段的服务。”全国政协委员、中南大学湘雅三医院院长张国刚建议，应科学确定临床实践中健康管理医学学科的内涵，创新科学研究中健康管理医学的学科交叉。

“心脑血管病、糖尿病等疾病危害着人们的健康，而这些疾病的发生通常与缺少运动的生活方式有关。”张国刚说，“推动全民健身将在促进健康、慢性病的预防和康复等方面发挥积极作用。”

“全民健康是全社会的事情，政府主导要与调动社会积极性相结合，推动人人参与、人人尽力、人人享有，营造全民健身良好氛围，让生活方式更健康。”提到政府主导，全国人大代表、海航创新股份有限公司党委书记、董事长廖虹宇接受采访时表示，“深入推进健康中国行动，海南全力打造健康自贸港，将健康关口充分前移，提升海南医疗与公共卫生服务的专业化、标准化、国际化。下一步，海南将构建医疗旅游消费中心产业配套体系，打造医疗旅游消费回流的核心平台，并逐渐向东南亚及全球健康旅游市场辐射。到2035年，全面建成健康海南，形成与海南自贸港目标相匹配、与社会主义现代化相适应的更加完善的健康自贸港。”