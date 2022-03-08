夜晚时间长开灯 容易长胖

如今，人们白天户外活动少，白天光照时间不足。夜间熬夜，又暴露在强光下。一项研究则认为，晚上暴露在强光下，不仅容易肥胖，还易引发心血管病。

研究显示，正常情况下，如果白天光照多，夜晚黑暗，有利于机体能量消耗，保持较高的睡眠代谢率。反之，睡眠代谢率下降。

与此同时，研究还发现，皮肤温度随着光线的强弱而有昼夜变化。正常情况下，白天，交感神经系统兴奋，血管收缩，皮肤温度较低，而当18:00后光线逐渐变暗，皮肤温度也随之升高，这与副交感神经兴奋、血管扩张有关。

研究虽然没有直接测量血压，但白天血管收缩、皮肤温度降低，提示血压升高，而晚上血管舒张、皮肤温度升高，提示血压降低。这种血压昼夜波动对心血管健康是有益的。

更有一项新研究称，优化室内光照条件，以更接近自然光的昼夜变化，或可预防肥胖和糖尿病等疾病。

因此，研究者强调，保持自然的光照节律，有利于预防肥胖和糖尿病。

文/杨进刚

（中国医学科学院阜外医院）