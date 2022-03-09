直播预告：关注晚期乳腺癌

乳腺癌常被称为“粉红杀手”。乳腺癌特别是晚期乳腺癌，对患者身心和患者家庭都是一种煎熬。

3月9日17:00，江苏省人民医院妇幼分院副院长殷咏梅，广东省人民医院外科乳腺科行政主任廖宁将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，聚焦“关注晚期乳腺癌”话题，为公众普及乳腺癌相关知识，欢迎届时收看。

嘉宾简介

殷咏梅，教授，主任医师，博士生导师。江苏省人民医院妇幼分院副院长，中国临床肿瘤学会（CSCO）常务理事，北京希思科基金会副理事长，CSCO乳腺癌专家委员会副主任委员，中国抗癌协会乳腺癌专业委员会常委，CSCO患者教育专家委员会候任主任委员。

廖宁，教授，医学博士，博士生导师。广东省人民医院外科乳腺科行政主任，美国肿瘤外科医师协会（SSO）国际理事会理事，国际前哨淋巴结协会（ISNS）国际理事会理事，美国NCCN乳腺癌指南（中文版）专家组成员，国家卫生健康委员会医政司《乳腺癌治疗规范》编写组成员，国家卫生健康委员会《乳腺癌诊断指南》专家组成员，国家卫生健康委员会合理用药专家委员会《肿瘤药物组》专家组成员。

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