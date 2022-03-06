中国内地15省份新增本土确诊病例 多地出现校园疫情

综合消息：中国国家卫健委5日通报，4日中国内地新增确诊病例281例，其中境外输入179例，本土102例。新增无症状感染者166例，其中境外输入93例，本土73例。

截至4日24时，中国内地现有确诊3465例，累计死亡4636例，累计报告确诊病例110539例。境外输入现有确诊2166例，累计确诊15189例，无死亡病例。

15省份新增本土确诊 高风险地区11个

中国内地4日新增确诊病例281例，本月来日增确诊均超210例。其中本土确诊再次突破百例，创近6天新高。

当日新增本土确诊和境外输入确诊病例均涉及15个省份。其中本土确诊病例来自：广东46例，吉林19例，内蒙古8例，河北6例，山东5例，天津、上海、广西各3例，海南和云南各2例，山西、黑龙江、湖北、湖南、四川各1例。

当日境外输入确诊病例较多的前6个省份是：广东79例，上海24例，福建16例，广西12例，天津11例，北京9例。

随着山东省青岛市将莱西市第七中学划定为高风险地区，中国内地高风险地区增至11个。除莱西市第七中学外，另10个高风险地区分别在内蒙古呼和浩特市(8个)、天津市滨海新区和广东省东莞市(各1个)。

截至5日14时，中国内地现有中风险地区146个。

吉林青岛出现校园疫情 青岛疫情社区传播风险较大

吉林省4日新增本土确诊19例(吉林市8例、延边州6例、长春市5例)、无症状感染者24例(均在吉林市)。其中，吉林市的8例确诊病例均为某中学学生。

长春市新增5例本土确诊或与吉林疫情关联。据介绍，其中一名病例从去年12月21日至今年3月2日多次到过吉林市，另4例均为该病例的密接或次密接人员。

山东省4日新增本土确诊5例，均为青岛市报告。青岛市5日召开发布会称，截至5日9时，青岛莱西市本轮疫情已发现11例病例，均为莱西市第七中学师生。

据介绍，莱西11例病例的发病时间集中在3日和4日，结合奥密克戎变异株的特点，及这些病例之间的关系和传播链条看，这起疫情或已在学校隐匿传播了一段时间。此外，该校为走读学校，学生感染后波及家庭成员进而造成社区传播的风险较大。因此不排除会在学校、社区继续出现其他阳性病例的可能。

上海疫情多点散发 三亚已报5例本土病例

近几日，上海疫情呈多点散发之势，4日新增本土确诊3例、无症状感染者16例。上述病例不仅分别关联此前通报的“永辉超市疫情”和“老年舞蹈队疫情”，还在高风险人员的例行筛查中检出1例无症状感染者。

3月1日-4日，上海已报告9例本土确诊病例、25例无症状感染者，涉及普陀、松江、嘉定等多个区域。

上海市卫健委表示，该市本轮疫情报告病例均为轻症以及无症状感染者，目前已完成基因测序的病例所感染病毒均为奥密克戎变异株。本次疫情以来，上海已在全市范围内筛查了逾50万人，除首发病例外，其他感染者均在隔离管控中发现。

海南省三亚市5日介绍称，截至当日12时，三亚本轮疫情报告本土确诊2例、无症状感染者3例。已排查甄别到确诊病例的密接者共计251人，隔离管控169人。另涉及海南省外市县16人和外省66人，均已发函推送。

三亚市日前通报，2月28日新增一例本土病例，该病例2月24日与家人从天津飞往三亚，随后其2位同行亲属均被感染。近两日新增2例病例，均为上述病例的关联病例。

呼和浩特市23地风险降级 石家庄也现校园疫情

内蒙古自治区4日新增本土确诊8例，其中呼和浩特市5例、呼伦贝尔市3例。自2月15日以来，内蒙古自治区累计报告本土确诊447例，其中呼和浩特市408例、包头市24例、呼伦贝尔市12例、巴彦淖尔市3例。

据呼和浩特市疾控中心介绍，该市已连续3天新增本土确诊保持个位数，且连续3天社会面病例零新增。从3月5日起，全市有23个中风险地区降级为低风险地区。

河北省4日新增本土确诊6例，其中邢台市3例、石家庄市2例、保定市1例。石家庄市5日通报，该市新增2例本土确诊和1例无症状感染者均为商贸学校师生。

广东省4日新增本土确诊46例，其中东莞市24例、深圳市21例、惠州市1例；新增无症状感染者18例，均在东莞市。