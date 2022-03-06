李秋代表：建议构建适宜我国儿童生长发育特点的疾病防治体系

全国人大代表、民盟中央常委、重庆医科大学附属儿童医院院长李秋。受访者供图

“儿童健康是全民健康的基础。”全国人大代表、民盟中央常委、重庆医科大学附属儿童医院院长李秋近日在接受人民网记者采访时表示，目前，我国妇幼三级医疗卫生网络已经建立，儿童保健网络体系逐步完善，但适宜我国儿童生长发育特征的疾病防治体系仍不健全。

李秋参与了民盟中央《关于构建适宜我国儿童生长发育特点的疾病防治体系的提案》的选题、酝酿和讨论的全过程。她介绍，结合前期中华医学会儿科分会专家们的大量调研发现，目前缺乏符合我国特色的儿童疾病诊疗标准及管理模式；缺少儿童专用药品和诊疗措施，如缺少罕见病治疗药物或廉价药品、儿童健康领域中医中药研发滞后、缺乏针对儿童医疗的高新技术设备和机构等；儿童健康与疾控防治的研究存在局限性，偏远、贫困山区和少数民族地区覆盖范围和力度不够，缺乏多中心、大样本的数据收集统计；儿童卫生保健体系有待完善，缺乏数据联动、诊疗系统联动、病历库联动及技术人才联动。

“不调研就不发言。民盟中央经过深入的调研和充分的论证，凝聚集体智慧对此提出建议。”李秋说，民盟建议构建适宜中国儿童生长发育特点的疾病防治体系。

建议健全儿童健康科技管理体制机制。建立科技卫生联席会议制度，相关部门定期联合研究儿童健康科技管理重大事项；设立联合申报项目，鼓励科研成果在卫生健康领域的应用。加强中央与地方的联动，设立地区基金项目，进行全国儿童医疗卫生科学研究与转化医学研究布局。

建议出台儿童健康科技创新激励政策。发挥财政科研项目经费的导向作用，支持儿童健康科技项目。

建议设立专项资金长期支持儿童生长发育和疾病防治领域的基础研究。建设全国儿童生长发育监测平台、国家儿童临床生物资源样本库和儿童健康生长队列，开展全国儿童心理健康流行病学调研。在国家重点研发计划、重点专项中设置针对儿童健康与疾病的项目。着力开展临床诊疗标准规范、重大产品技术研发及重大疾病防控策略等研究。

同时，建议培育儿童健康与疾病防治领域的科技创新主体。依托已有的国家级儿童科研创新平台，建立一批以智能标注、新型算法、新型病理诊断及人工智能应用模型等为代表的新型标准和规范，发挥国家级平台的带动和引领作用。

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